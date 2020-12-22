Бывший посол в Аргентине прокомментировал обвинения в хищении средств

Бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко заявил, что возбуждение в отношении его уголовного дела имеет явный политический подтекст и его главной целью является запугивание других госслужащих, чтобы они послушно выполняли приказы.

Напомним, что Владимир Астапенко подал в отставку в день тайной инаугурации Лукашенко, посчитав это позором для страны, как пытки и убийства своих граждан и репрессии в отношении всех инакомыслящих. Однако посла освободили от должности «в связи с совершение проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Владимир Астапенко обратился в суд, считая незаконным увольнение с такой формулировкой, а в ответ получил уголовное дело и смешное обвинение в хищении 2393 долларов.

Вот что по этому поводу заявил сам бывший посол.

«23 декабря в суде Ленинского района Минска пройдет открытое судебное заседание, где рассмотрят мой иск об изменении формулировки причины увольнения: вместо «освобождения от должности в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе», на «освобождение от должности по требованию работника в связи с наличием иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору (на основании ч.1 ст. 41 Трудового кодекса Республики Беларусь). Заседание состоится в Минске 23 декабря в 14:15 по адресу: ул. Семашко, 33, кабинет 3145.

Полагаю, белорусам будет интересно услышать правовые аргументы МИД Беларуси, которыми министерство опровергнет мои претензий по поводу сфальсифицированных выборов, убийств и пыток, а также массовых и систематических нарушений прав человека, а также тайной инаугурации. Все это в итоге привело к нелегитимности Лукашенко в глазах белорусского народа и всего цивилизованного мира.

Моим уволенным коллегам будет любопытно узнать, какие поступки послов Беларуси считаются «проступками, несовместимыми с нахождением на дипломатической службе».

Очевидно, что не случайно в этот же день было принято решение Генеральной прокуратуры Беларуси о возбуждении против меня уголовного дела по ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), которое представляется политически мотивированным и является очередным свидетельством правового беспредела со стороны нелегитимной белорусской власти.

Как я предполагаю, в этом «деле» речь идет о средствах, потраченных Посольством Беларуси в Аргентине на приобретение авиабилетов и оплату дополнительного багажа при откомандировании моей семьи из Буэнос-Айреса. Более детальные комментарии по этому вопросу я дам после того, как мой адвокат ознакомится с соответствующими материалами», – отметил Владимир Астапенко.

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