Более 20,5 тысяч долларов перевела борисовчанка «солдату из США» — возбуждено уголовное дело

Жительница Борисова познакомилась в соцсети с мужчиной, который представился как солдат из США, летом. В переписке тот попросил получить от курьера кейс с драгоценностями и документами на недвижимость в США и Великобритании. Также уверял, что приедет к ней позже.

В конце ноября 33-летняя женщина обратилась за помощью к милиционерам и заявила о мошенничестве. Со слов заявительницы, летом ей пришло сообщение в соцсети от пользователя с иностранным никнеймом. В переписке он представился американским солдатом, который сейчас исполняет интернациональный долг в Сирии, сообщили в пресс-службе МВД.

Во время виртуального общения у белоруски возникла симпатия к иностранцу, и он этим воспользовался. Собеседник попросил принять от курьера кейс с драгоценностями и документами на недвижимость в США и Великобритании. Сам же обещал приехать к возлюбленной позже», — рассказали в ведомстве.

Мужчина в переписке запросил крупную сумму за доставку посылки. В общей сложности доверчивая женщина в несколько этапов перечислила на предоставленные ей реквизиты более 20 тысяч долларов США. Ей пришлось занимать у знакомых и даже оформить два кредита.

Женщина поняла, что ее обманывают лишь после очередной просьбы выслать недостающую сумму.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, следователи возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается.

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