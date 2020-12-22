Беларусбанк с 1 января вводит комиссию за снятие денег в банкоматах еще одного банка

Взиматься вознаграждение будет не только за снятие наличных, но и за просмотр баланса.

С 1 января 2021 года снятие наличные денег по карточкам банка без комиссии возможно в сети ОАО «АСБ Беларусбанк», а также в банкоматах банка-партнера ОАО «Белагропромбанк», сообщается на сайте Беларусбанка.

А вот при снятии наличных в банкоматах «БПС-Сбербанка» с нового года будет взиматься комиссия. При снятии денег с карточки будет списываться 2,5% от суммы (по международным карточкам – минимум 3 рубля, 3 доллара США/евро, 110 российских рублей, по карточкам для использования только в РБ – минимум 50 копеек, по кредитным карточкам – минимум 3 рубля).

За просмотр баланса на карточке (за одну операцию) будет взиматься вознаграждение в размере 1 рубля, 0,5 долларов США/евро или 35 российских рублей.

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