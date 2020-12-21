«Завладел 2393 долларами США». Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Астапенко

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко. Дипломата подозревают в хищении, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

— Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях. Своими умышленными действиями он причинил ущерб посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике, — информирует Генпрокуратура.

Сообщается также, что материалы в отношении Астапенко поступили из Министерства иностранных дел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК РБ. Организацию предварительного расследования поручили центральному аппарату Следственного комитета.

Ч. 1 ст. 210 — завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), — наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет со штрафом, или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 в связи с нарушением нанимателем законодательства. В нем он также подчеркнул, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Александр Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга.

16 декабря стало известно, что Астапенко не согласился с такой формулировкой причины своего увольнения и подал на МИД иск в суд Ленинского района Минска.

В настоящее время Владимир Астапенко является представителем НАУ (Народного антикризисного управления) по вопросам сотрудничества с Россией, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и находится за пределами Беларуси.

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