«Вифлеемская звезда» появится на небе. Белорусы увидят редкое астрономическое явление 21 декабря

Белорусы смогут невооруженным глазом увидеть Великое соединение Юпитера и Сатурна в понедельник, 21 декабря. Такое эффектное явление ввиду приближающегося рождества было названо «Вифлеемской звездой», сообщает «Минск-Новости».

Настолько тесное соединение двух самых больших планет Солнечной системы последний раз происходило в 1226 году, то есть 794 года назад. И вот, в 2020-м Юпитер и Сатурн создадут на небе яркое пятно после заката в день зимнего солнцестояния, 21 декабря. В следующий раз сближение этих планет-гигантов произойдет 15 марта 2080 года.

Как рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин, планеты будет разделять всего 6 угловых минут.

— Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут, — пояснил ученый.

Он также напомнил, что соединение планет, согласно астрономии, — это момент их визуального сближения на небесной сфере для наблюдателя. При этом между ними может быть огромное расстояние.

А. Якушечкин отметил, что наблюдать соединение лучше при помощи оптического прибора. Через телескоп будут видны спутники планет и кольца Сатурна. В бинокль, кроме ярких планет-гигантов, можно будет увидеть самые крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европа. Искать планеты следует на юго-западе в районе 17-18 часов, добавил астроном, важно, чтобы небо было безоблачным.

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