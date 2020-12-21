В Беларуси прошла регистрацию антикоронавирусная вакцина «Спутник V»

Как сообщает официальный телеграм-канал Минздрава Беларуси, ведомство выдало регистрационное удостоверение на российскую вакцину «Спутник V» Гам Ковид Вак. Вакцина, разработанную и произведённую ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

По словам главы Минздрава Дмитрия Пиневича, исходя из результатов клинических испытаний препарата в Беларуси, побочных эффектов не выявлено. Наблюдение за участниками исследования продолжится в течение 180 дней (6 месяцев) после чего будет подготовлен финальный отчет.

По информации Минздрава Беларуси, у вакцинированных вырабатывается устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ за счет использования двух разных векторов, доставляющих препарат и, одновременно, решающих проблему возможного нейтрализующего эффекта при второй инъекции.

«По договоренностям Владимира Путина и Александра Лукашенко мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины «Спутник V. Сегодня мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было, – сказал Пиневич.

По результатам процедуры госрегистрации министерство выдало регистрационное удостоверение на «Спутник V».

Теперь вакцина допущена к реализации и медицинскому применению на территории нашей страны.

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