Сроки призыва продлены, чтобы призывники успели пройти медосвидетельствование – Генштаб ВС

Сроки призывной кампании и отправки в войска продлены до 1 января для того, чтобы призывники успели пройти медицинское освидетельствование, сообщил консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Мурашов.

“Не все призывники успели пройти медицинское освидетельствование: многие лечебные учреждения были перепрофилированы для борьбы с COVID-19, в связи с этим – обследования, консультации врачей-специалистов для граждан откладывались и переносились. Этот процесс необходимо завершить”, – отметил Мурашов, которого цитирует Telegram-аккаунт Минобороны в понедельник.

“Есть и определенное количество граждан, в отношении которых были приняты решения призывных комиссий о призыве, однако они заболели и предоставили в военные комиссариаты листы нетрудоспособности, некоторые находились на самоизоляции – конечно, отправка в войска для этих граждан отложилась”, – добавил он.

Общая численность граждан, которые будут призваны на срочную военную службу и службу в резерве, установленная ранее указом №297, не изменилась, отметил Мурашов. Все мероприятия призыва и отправки будут проходить планово. Прибыв в войска, военнослужащие нового пополнения принесут присягу. Срок службы для них будет исчисляться со дня отправки в войска.

Как сообщалось, Александр Лукашенко 18 декабря подписал указ №469, которым корректируется указ №297 от 3 августа 2020 года “Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве”. Согласно документу сроки призывной кампании и отправки граждан, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, к местам прохождения службы продлены до 1 января 2021 года.

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