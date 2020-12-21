Реформа системы госуправления – средство против атрофии государственных институтов

В Беларуси необходима реформа системы госуправления. Однако маловероятно, что она будет осуществлена при нынешней власти.

Эксперты проектов SYMPA/BIPART на минувшей неделе в ходе онлайн-презентации представили концепцию реформирования системы госуправления в Беларуси.

Дисбаланс системы, блат и лояльность власти

О том, что такая реформа назрела и даже перезрела, свидетельствует описание нынешней системы государственного управления в Беларуси.

Поскольку по форме правления Беларусь является суперпрезидентской республикой, основные властные полномочия сконцентрированы в руках главы государства, говорится в концепции. В ней отмечается, что в стране отсутствует реальное разделение властей (на законодательную, исполнительную и судебную); у общества практически нет механизмов контроля, с помощью которых можно было бы сдерживать и ограничивать власть президента, а большинство органов власти прямо или косвенно подотчетны ему. Это делает политическую систему Беларуси несбалансированной и уязвимой с точки зрения концентрации слишком больших полномочий в руках одного человека и ведет к атрофии государственных институтов, в первую очередь, законодательных органов (республиканского и местных) и всей судебной системы.

В Беларуси нет работающего механизма сдержек и противовесов: вместо согласования позиций на уровне Совета министров и с учетом общественных интересов, «верховным судьей» выступает Администрация президента, главный интерес которой – обслуживание президента, стремящегося сохранить свою власть.

Как подчеркивается в предлагаемой концепции, основные слабости и проблемы системы государственного управления (исполнительной власти, в частности) обусловлены общим дисбалансом политической системы. Министерства занимаются не разработкой политики, а выполнением указаний Администрации президента, Совета безопасности и других приближенных к президенту структур.

Разработка государственной политики ведется не на основании объективных данных (исследований, статистики – evidence-based policy) и в общественно-значимых целях, а для выполнения произвольных поручений президента. Множество документов без достаточных оснований находятся под грифом «для служебного пользования» и недоступны широкой публике.

Госслужащие работают не над выполнением стратегических заданий, а над тем, что в данный момент представляется президенту и Администрации политически целесообразным либо над реализацией произвольно устанавливаемых «целевых показателей». Например, сейчас городские и спасательные службы заняты снятием флагов и уничтожением стрит-арта вместо своей непосредственной работы.

В организации госслужбы широко распространен «блат».

Основным критерием назначения на государственные должности является лояльность режиму. Главный инструмент кадровой политики — прямые назначения, а главным кадровым органом фактически выступает Администрация президента. Качество и практическая ценность обучения в Академии управления (как в основном образовательном учреждении в сфере госуправления и фактически обязательном этапе в карьере госслужащих) вызывает вопросы. Местного самоуправления практически не существует.

Этапы перемен

В концепции реформы системы государственного управления предлагается разделить новаторские действия на три этапа: реформы системы госуправления в краткосрочной перспективе (до новых выборов), реформы системы госуправления после выборов, но до конституционной реформы и реформы системы госуправления после конституционной реформы.

На первом этапе предлагается разработать проект реформы в системе госуправления, освободить министерства от несвойственных им функций (например, по управлению предприятиями), сделать публичной информацию о работе госорганов (кроме секретной) и создать орган, ответственный за госслужбу.

При этом предлагается активно использовать уже существующие в национальном законодательстве инструменты участия граждан в принятии решений как на национальном (общественные обсуждения нормативных правовых актов, открытые коллективные обращения граждан – петиции), так и на местном уровне (общественные обсуждения, местные собрания, местные референдумы и т.д.

Эти меры, на взгляд экспертов, позволят хотя бы частично вернуть доверие граждан к органам власти и перейти к конструктивному обсуждению и решению проблем.

На втором этапе предлагается реализовать реформу государственного управления на основании принципов прозрачности, инклюзивности, эффективности и доказательной основы; продолжить реформу госслужбы с акцентом на деполитизацию, разработать новый закон о госслужбе, принять этический кодекс госслужащего; выстроить систему реалистичного и измеряемого долгосрочного и среднесрочного планирования и т.д.

На третьем этапе предлагается закрепить разделения системы госуправления на министерства, занимающиеся разработкой политик, и агентства либо комитеты, занимающиеся их реализацией; завершить реформу госслужбы, разделить политические и неполитические должности (политические должности уровня министра – для реализации курса той партии, которая пришла к власти, неполитические – для создания преемственности и устойчивости в работе госорганов), а также провести ряд других нововведений, которые для современной Беларуси кажутся фантастическими. Полностью с ними можно ознакомиться в Концепции реформы госслужбы, размещенной здесь.

Вместе с тем, отвечая на вопрос Thinktanks.by, является ли условием реализации концепции в Беларуси смена власти, многие эксперты ответили утвердительно.

«Однозначно нужна смена власти для того, чтобы начали происходить реформы, основанные на других принципах», – отметила академическая руководительница SYMPA Татьяна Чулицкая.

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