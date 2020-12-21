Почему время начинает идти быстрее с возрастом

Субъективное ощущение времени серьезно отличается у людей разного возраста. По мере старения люди начинают замечать, что время течет все быстрее. Статья, посвященная причинам этого явления, появилась на страницах издания “Популярная Механика”.

Человеческий мозг отмеряет время совсем не так, как привычные людям точные хронометры. И это главная причина феномена, который заключается в ускорении субъективного течения времени по мере старения.

“В человеческом мозге нет точных систем измерения времени, которые позволяли бы отмерять минуты, секунды и часы. Просто потому, что измерять время с такой точностью придумал человек, а не природа”, — говорят ученые, отмечая, что с возрастом мозг человека замечает все меньше деталей, которые обычно используются для оценки времени.

“Когда вы прожили на свете уже много десятков лет, то все ваши дни проходят примерно по одним и тем же сценариям. Соответственно, вашему головному мозгу просто не за что зацепиться, чтобы в вашей памяти появились детали, по которым вы могли бы оценить истинные масштабы прожитого времени. Поэтому вам кажется, что время течет гораздо быстрее, чем в юности — это совершенно нормальное явление, обусловленное особенностями человеческого сознания”, — заявляют авторы нового исследования, посвященного субъективному восприятию времени.

Поделиться ссылкой:



