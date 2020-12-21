Особняк купчихи Кацнельсон в Бобруйске снова оживет: у дома появился новый владелец, который хочет сохранить историю

21 декабря в Бобруйске прошел конкурс, на котором на безвозмездной основе в частную собственность было передано историческое здание в Бобруйске на ул. Интернациональной, 25.

Новым владельцем исторического особняка стало рекламное агентство «Престиж».

По словам директора агентства Андрея Шафоростова, поучаствовать в этом конкурсе его подтолкнула необходимость обзавестись собственным офисом. Но это только одна из причин, были и другие. Директор рекламного агентства признался, что давно интересуется историей города.

– Я вырос в этой библиотеке, провел всё детство. Поэтому, когда появился шанс поучаствовать в таком конкурсе, я решил попробовать, хотя, понимал, что шансов очень мало. Но наше предложение понравилось.

Я считаю, что у таких зданий должна появляться вторая жизнь, и очень рад, что я теперь смогу в этом участвовать.

По словам Андрея Шафоростова, внутри здания задумана интересная реставрация, установка подсветки фасада, но конечно, не всё сразу.

– Я не был внутри помещения и не представляю пока, сколько там будет работы, но понимаю, что ее будет много. Но как говориться, глаза боятся, а руки делают.

После ремонта, в помещении особняка все желающие смогут посмотреть и приобрести сувенирную продукцию. В будущем же снаружи откроется бесплатный уличный музей, который будет рассказывать об истории здания. Конечно же, это произойдет после необходимых согласований.

Одним из условий конкурса для участников было создание не менее пяти новых рабочих мест, директор рекламного агентства отметил, что они как раз сейчас расширяются и ищут сотрудников.

Кстати, Андрей Шафоростов признается, что не знает о количестве заявок, которые были поданы, но, по его словам, сегодня на конкурсе людей было много.

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