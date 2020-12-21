Ограничения на выезд из Беларуси вступили в силу

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Беларуси было решено ввести ограничения для граждан страны на выезд, однако по-прежнему можно будет воспользоваться воздушным транспортом.
Новые правила пересечения границы Беларуси начали действовать в республике с понедельника, сообщает Sputnik.
О том, что наземные границы будут закрыты на выезд из-за распространения коронавирусной инфекции, стало известно 10 декабря. Речь шла о речных, железнодорожных и автодорожных пунктах пропуска.
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“Временно приостановить пересечение государственной границы на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, в пунктах пропуска, указанных настоящего постановления”, – говорилось в постановлении правительства № 705 от 7 декабря 2020 года.
Напомним, что еще с 1 ноября для иностранцев было ограничено пересечение границы в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом, при этом существовал ряд исключений. Теперь же ограничения коснулись и граждан Беларуси.
Выезд из Беларуси
С понедельника покинуть страну через наземные пункты пропуска будет нельзя как гражданам Беларуси, так и иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в республике.
Покинуть страну иностранные граждане смогут, но только после того, как пройдет 10-дневная изоляция после их въезда.
Выехать из Беларуси можно будет также при наличии документов о болезни или смерти близкого родственника, а также получения или оказания медпомощи (например, для перевозки органов для трансплантации). Разрешено выехать к месту постоянного проживания (при наличии вида на жительство в другой стране), для обучения или работы (при наличии соответствующих документов) – однако в этих случаях не чаще одного раза за шесть месяцев.
Кроме того, в исключительных случаях в связи с чрезвычайными обстоятельствами – разрешение на выезд может дать председатель ГПК или уполномоченное им должностное лицо.
Запреты на выезд не распространяются на дипломатов и лиц, имеющих служебные паспорта, официальные делегации, водителей-дальнобойщиков и некоторые другие категории.
Въезд в Беларусь
Ограничений нет для граждан Беларуси и иностранцев, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в республике, – они могут свободно въехать в страну. Сдавать ПЦР-тест на COVID им не нужно.
В случае прибытия из стран, относящихся к “красной зоне” (с неблагоприятной обстановкой по кронавирусу) 10-дневная самоизоляция обязательна. По приезду из стран “зеленой зоны” самоизоляция не нужна. Перечень входящих в “красную зону” формирует и периодически обновляет Минздрав.
Иностранцы и лица без гражданства (кроме тех, кто имеет разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси) въехать в республику не смогут.
Однако есть исключения: ограничения не коснутся дипломатов и лиц, имеющих служебные паспорта, членов официальных делегаций, поездных бригад, водителей-дальнобойщиков и некоторые другие категории. Также можно въехать по справке о болезни или смерти близкого родственника. Для всех людей этой категории при этом обязателен ПЦР-тест на COVID.
Ограничения на въезд не будут касаться проезжающих транзитом граждан России, направляющихся домой, работников, транспорта и грузов Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения и некоторых других.
Ряду иностранцев после прибытия из “красной зоны” обязательно проведение ПЦР-теста, а также 10-дневная самоизоляция. При прибытии из “зеленой зоны” – обязателен только ПЦР-тест.
Авиасообщение разрешено
Самолет останется единственным транспортом, дающим возможность выехать из страны – авиаперелетов ограничения не коснутся. Тем не менее стоит помнить, что в связи с пандемией коронавируса рейсы могут функционировать нестабильно.
На сегодняшний день из Беларуси можно улететь в 29 городов, в том числе в Вильнюс, Лондон, Берлин, Варшаву, Рим, Амстердам, Париж, Прагу, Стамбул, Киев, Москву.
А вот Таллинн, Рига, Ашхабад, Будапешт, Алматы пока под запретом. “Белавиа” возобновит полеты в эти города не раньше следующего года.