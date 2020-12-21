Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю из ФСБ. Он признался и рассказал подробности

The Insider и Алексей Навальный опубликовали расшифровку разговора с одним из предполагаемых отравителей оппозиционера — Константином Кудрявцевым, сообщает телеканал Дождь.

Навальный позвонил ему под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил его прояснить, что «пошло не так» с отравлением в Томске. Офицер ФСБ рассказал ему, что жизнь политика спасли действия пилотов и атропин, введенный бригадой скорой помощи, и уточнил, что яд нанесли на трусы.

В разговоре Кудрявцев назвал операцию хорошо спланированной и объяснил неудачу стечением обстоятельств. Он уверен, что Навальный не выжил бы, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, а врачи скорой помощи не ввели бы ему противоядие.

Сотрудник ФСБ также упомянул других участников отравления: своего начальника Станислава Макшакова (ученого-токсиколога, специалиста по «Новичку»), Ивана Осипова и Алексея Александрова. При этом Кудрявцев не слышал о Владимире Паняеве, что указывает, что тот скорее всего был одним из сопровождающих операцию офицеров и не принимал полноценного участия в ней.

Кудрявцев уточнил, что яд нанесли на внутреннюю часть «гульфика» трусов оппозиционера. После его госпитализации в Омске «местные ребята» с транспортной полицией отдали сотрудникам ФСБ коробку с вещами Навального, которые затем обработали, чтобы удалить следы яда.

Для звонка Алексей Навальный использовал программу, меняющую номер телефона. У Кудрявцева его номер определился как рабочий телефон Артема Троянова, занимающего в НИИ-2 ФСБ административную должность.

14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование, в котором назвали имена восьми сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению Алексея Навального. Журналисты выяснили, что эта группа в течение трех лет ездила за Навальным по всей стране, в том числе в Томск, где произошло отравление. После госпитализации оппозиционера они снова вернулись в Томск, а затем отправились в Бийск, где находится Институт проблем химико-энергетических технологий, предоставляющий услуги ФСБ. Журналисты предположили, что в это время они пытались скрыть следы отравления.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции подтвердил, что за Навальным следят сотрудники ФСБ, но обвинил в фабрикации расследования американские спецслужбы. Ранее он говорил, что не видит причин для возбуждения уголовного дела в России.

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