Насколько болезненны санкции Евросоюза против белорусских госкомпаний и «придворного» бизнеса?

Многие в Беларуси и за ее рубежом раскритиковали третий пакет санкций Евросоюза в части его экономической составляющей – не те предприятия и мало «кошельков».

Но, во-первых, для борющихся за справедливость белорусов важен сам факт того, что Евросоюз дозрел до санкций и намерен и далее следовать в этом направлении. Уже анонсировано расширение санкционного списка в январе, а потом в феврале следующего года. Вероятнее всего, вслед за Евросоюзом, оформив свое вступление во власть, по этому же пути пойдет и новая американская администрация. К санкциям уже присоединилась Великобритания. Не исключено подключение других стран – в частности, Украины. Принимая пакет санкций в таком виде, Евросоюз дал время крупным белорусским бизнесменам подумать: с кем они? И дал его не на то, чтобы найти лоббистов, вывести деньги и спрятать счета, а предпринять конкретные шаги, которые навсегда бы исключили необходимость формирования «черного списка».

Во-вторых, для получивших «черную метку» участников наступают реальные проблемы. Бизнесмены отобраны, похоже, по принципу, кто или не поверил, что может попасть под санкции, или не предпринимал никаких попыток противодействовать этому. Но и они, и юридические лица представляют серьезный срез национальной экономики. В «черный список» включены три главных предприятия военно-промышленного комплекса, крупнейший из четырех спецэкспортеров, крупнейшие игроки на рынке коммерческой и жилой недвижимости и IT-компания с серьезным портфолио инфраструктурных проектов национального масштаба.

Проблемы для фигурантов списка будут – репутационные и материальные.

Репутационные потери в бизнесе не менее чувствительные, чем материальные. Теряешь репутацию – теряешь бизнес. Живые примеры – Пефтиев и Чиж, которые после введения похожих санкций лишились сначала первого, потом и второго.

Материальные потери могут быть двух видов. Первые из них – текущие. Это – потери активов, источников заимствований, рынков сбыта, поставщиков комплектации. Вторые – перспективные. В определенной мере, это – следствие потери в репутации, когда с тобой отказываются работать, реализовывать совместные проекты партнеры из стран, непосредственно не вводивших санкции. Например, из той же России. И дело не в этике, а просто покупатель в какой-нибудь Хорватии или Румынии не может купить их продукт с деталью (полуфабрикатом, программным обеспечением и т.д.) от белорусской компании «под санкциями».

Текущие потери несут «пофамильно» внесенные в санкционный список Александр Шакутин и Николай Воробей.

Первый – бенефициар холдинга, одна из дочек которого на территории Литвы (Amkodor Baltic) занимается продажей погрузчиков и сборкой лесозаготовительной техники для европейского рынка.

Второй ведет международный бизнес по торговле нефтепродуктами, в который вовлечены партнеры в Эстонии и Латвии и покупатели, в том числе, с регистрациями в странах Евросоюза. Объективно Воробей уже сейчас становится «третьим лишним» для учредителей логистической компании «Бремино групп» (два его пока партнера – Олексин и Зайцев), создающих в Беларуси перевалочный хаб на пути из Азии в Европу и обратно. И тяжелейшим ударом для Воробья может стать, если к санкциям присоединится Украина. В конце 2019 года он вышел из многих местных бизнесов, но по-прежнему числится там владельцем или совладельцем нефтепродуктопровода, экспедиторских компаний, а недавно прикупил и банк.

К материальным потерям в перспективе должны готовиться все фигуранты списка.

Для «Белтехэкспорта» (кстати, в своей истории он уже в третий раз под санкциями), 140 ремонтного завода, «Агата» и МЗКТ – этот, например, отстранение от выставок в Европе. Да и на Milex вряд ли рядом с ними уже поставят стенды компании из Франции, Германии или Великобритании. Компании белорусского ВПК теряют возможность кооперироваться с западными партнерами по контрактам для стран третьего мира. Санкции в целом серьезно уменьшают их шансы на победу в международных тендерах. Например, если раньше МЗКТ мог выполнить требования заказчика по комплектации, заменив российский двигатель на немецкий, то теперь он даже не сможет подать документы на торги.

У IT-компании «Синезиса» изначально главным направлением деятельности являлась разработка продуктов по заказам международных корпораций. Таким образом, в частности, владельцы «Синезиса» во главе с Александром Шатровым привели и локализовали в Беларуси Playtika и Viber. Понятно, что попадание в «черный список», не прибавит клиентов «Синезису». Да и само нахождение под одной крышей (на улице Платонова) офисов «Синезиса», Playtika и Viber уже, наверное, репутационная тема для двух последних. И с той же системой умного видеонаблюдении и мониторинга Kipod первоначально владельцы «Синезиса» планировали развернуться и в Европе (в Лондоне, в частности). Теперь потенциальный рынок скукоживается до постсоветского пространства и стран третьего мира.

Потери может понести даже Главное хозяйственное управление Управделами Лукашенко. Скажем, будет ли теперь платить ему арендную плату такой давний клиент, имеющий белорусских учредителей, но чешскую прописку головного офиса, как IBA Group? «Чешские кукловоды» могут и настоять, чтобы IBA Group нашла другого арендодателя. И таких клиентов, с «европейскими корнями», у ГХУ хватает.

Воробей, отстроивший шикарный охоткомплекс на Витебщине, заселял его угодья оленями из Литвы. Теперь, когда их всех перестреляют, придется искать новый источник пополнения стада. Впрочем, охотников, возможно, тоже придется искать, если перестанут приезжать гости из Германии, Италии и других европейских стран.

В случае с Dana Holdings маячит даже политический риск. Не станет ли достаточно активный PR, сопровождавший деятельность этого застройщика со стороны сербских властей во главе с президентами (Томислав Николич закапывал капсулу на «Маяке Минска», а Александр Вучич по телевизору рекламировал качество квартир «Минск Мира»), поводом для европейских чиновников с другого ракурса взглянуть на планы вступления Сербии в Евросоюз?

Ну и дополнительно и о будущем. Как думаете, станет ли преимуществом для потенциального работодателя из любой европейской или американской компании пункт в SV с указанием места работы в компании из «черного списка»?

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