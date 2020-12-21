Минфин Беларуси опубликовал ставки транспортного налога

Министерство финансов Республики Беларуси опубликовало проект закона «Об изменении Налогового кодекса» на 2021 год, в документе прописаны ставки транспортного налога. Его планируется взимать вместо государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении.

Согласно данному документу, налог будут платить один раз в год владельцы транспортных средств – физлица и организации, — исходя из тоннажа.

Суммы для физлиц предлагаются следующие:

до 1,5 т — 61 бел. руб.;

1,5-1,75 т — 81 бел. руб.;

1,75-2 т — 102 бел. руб.;

2-2,25 т — 122 бел. руб.;

2,25-2,5 т — 142 бел. руб.;

2,5-3 т — 162 бел. руб.;

свыше 3 т — 223 бел. руб.

Придётся заплатить налог физлицам и за мотоцикл (41 бел. руб.), прицеп-дачу (41 бел. руб.).

Налог за грузовые транспортные средства составит:

массой до 2,5 т — 162 бел. руб.;

от 2,5 до 3,5 т — 345 бел. руб.;

от 3,5 до 12 т — 447 бел. руб.;

более 12 т — 508 бел. руб.

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