Лукашенко назначил главу ГТК, провел ротацию в Минздраве и Минсоцтруда

Сменился в понедельник и уполномоченный по делам религий и национальностей, также Александр Лукашенко назначил представителей местной вертикали.

Александр Лукашенко во Дворце Независимости рассмотрел целый ряд кадровых вопросов в преддверии Нового года, сообщает Sputnik.

Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета. До этого он занимал должность первого заместителя главы ГТК. Должность стала вакантной месяц назад после того, как Юрий Сенько отправился послом в Поднебесную.

Новым уполномоченным по делам религий и национальностей стал Александр Румак, который сменил на этой должности после четырнадцати лет работы Николая Гуляко.

Иван Лавринович согласован на должность заместителя министра труда и социальной защиты после того, как его предшественник стал уполномоченным по делам религий и национальностей.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Сергея Митянского заместителем министра экономики. Пост первого заместителя министра здравоохранения заняла Елена Богдан. Вместо нее должность замминистра здравоохранения займет Дмитрий Чередниченко.

Вертикаль местного порядка

Согласно решению Александра Лукашенко пост председателя Березинского райисполкома займет Денис Дишук, который раньше отвечал за аграрный сектор в Столбцовском райисполкоме.

В Витебске в Октябрьском районе теперь новый глава администрации. Юрий Панфилов пришел на эту должность с аналогичной в Железнодорожном районе.

С сегодняшнего дня Железнодорожный район Витебска возглавит Алексей Героев, который прежде был первым заместителем главы администрации Октябрьского района северной столицы. Также членом Минского горисполкома назначен Михаил Гриб.

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