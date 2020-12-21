Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 21 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 175416 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 152930 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1333 человека с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 16660 тестов, всего в стране проведено 3794812 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 76895589 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1694715 человек.

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