Генпрокуратура назвала Координационный совет экстремистским формированием и объявила о возбуждении уголовного дела

Генеральная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела в отношении членов Координационного совета «Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса».

В отношении главы фонда помощи репрессированным Леончика А.Л. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361-2 Уголовного кодекса.

По поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов Координационного совета по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Генпрокуратура также предупредила, что каждому факту содействия Координационному совету, названному ею экстремистским формированием, «будет дана принципиальная правовая оценка».

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