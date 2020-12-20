ВОЗ: в Европейском регионе только Беларусь выполнила план по вакцинации пожилого населения от гриппа

В 2018–2019 годах только одной стране в Европейском регионе удалось полностью выполнить план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации пожилого населения от гриппа – Беларуси. И лишь четыре страны выполнили его на 60 процентов – Россия, Великобритания, Ирландия и Португалия.

Согласно стандартам ВОЗ, иммунизацию против гриппа в каждой стране должны пройти 75 процентов пожилых людей. Однако, по данным Организации, в 2018-2019 годах в половине стран Европейского региона ВОЗ этот показатель составил менее 35 процентов. В ВОЗ также отмечают, что в некоторых странах нет механизмов мониторинга вакцинации на уровне отельных групп населения.

«В этой сфере, конечно, еще многое предстоит сделать. Ежегодно в Европейском регионе регистрируют до 60 тысяч случаев смерти от респираторных заболеваний, связанных с гриппом, и вакцинация поможет существенно снизить этот показатель», – говорит представитель ВОЗ Ричард Пибоди.

В борьбе с гриппом особое внимание, подчеркивают эксперты, следует уделять иммунизации медицинских работников. Лишь в четырех странах региона показатель вакцинации медперсонала был высоким – в Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове и России, там он составил более 80 процентов. В остальных странах, включая развитые, в последние годы иммунизацию проходили менее 50 процентов медработников.

Поделиться ссылкой:



