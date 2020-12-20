Воскресенский назвал озвученное на встрече в СИЗО КГБ условие освобождения Виктора Бабарико

Юрий Воскресенский снова высказался о встрече Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Он озвучил условие освобождения претендента на пост президента, экс-банкира Виктора Бабарико в эфире СТВ, пишет TUT.BY.



— Когда Виктор [Бабарико] спросил: «Что со мной?», президент сказал: «С тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел, поэтому верни деньги украденные — и не будешь сидеть», — сообщил Юрий Воскресенский.

На это Виктор Бабарико парировал, что информация об украденных им деньгах не соответствует действительности, он ничего не присваивал. Тогда Александр Лукашенко заявил, что «кто что присваивал, будет видно на открытом суде».



— Возможно, это условия последующего помилования в случае, если вина того или иного человека будет доказана. Этот момент интересный был, потому что со стороны оппозиции звучало, что выставлены какие-то условия, там такие большие фигуры, что они были интересны и власть их боялась, поэтому предлагала условия. Нет, президент пришел по-человечески просто познакомиться со своими оппонентами, — заявил Юрий Воскресенский.

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко в интервью заявил, что, по его данным, вопрос об освобождении экс-главы Белгазпромбанка и экс-претендента в президенты Виктора Бабарико поднимался на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и Александра Лукашенко.



— Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — заявлял Латушко.

Позже адвокат экс-банкира Дмитрий Лаевский сообщил, что Виктор Бабарико находится под стражей и никаких предложений об освобождении из СИЗО КГБ ему не поступало.

Юрий Воскресенский два месяца провел в изоляторе по обвинению в участии в массовых беспорядках. Он вышел на свободу 11 октября, на следующий день после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Сам Воскресенский заявлял, что ему поручено заниматься разработкой проекта новой Конституции и освобождением других политзаключенных, а также сообщал о регистрации нового учреждения — «Круглого стола демократических сил».



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