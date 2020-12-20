Тихановская: начинается новая глава в борьбе за справедливость

Сегодня в инициированной претендентом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской Единой книге регистрации преступлений (ЕКРП) опубликован первый список из 28 материалов проверки. В этом списке подтвержденные юристами доказательства преступлений сотрудников силовых структур и членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы, сообщает ее пресс-служба.
Заявлений в Единой книге более тысячи.
Среди 397 принятых и отфильтрованных содержатся заявления:
о преступлениях против прав граждан (117);
о пытках, насилии (188);
об убийствах (9);
о должностных преступлениях (66);
иные (14).
Светлана Тихановская заявила: «Сегодня начинается новая глава в нашей борьбе за справедливость. Вслед за первым списком фальсификаторов Единая книга регистрации преступлений будет публиковать доказательства пыток, насилия, коррупции, вынесения необоснованных приговоров и других должностных преступлений».
«Все, кто появится в материалах Единой книги, должны быть готовы к международному уголовному преследованию, санкциям и справедливому суду. Время безнаказанности истекло. 20 декабря – это день, когда белорусы доказали преступления, с которых в августе начался наш протест. Но еще важнее, что 20 декабря – это день, когда белорусы доказали, что могут сами вернуть в страну закон», – добавила она.
Публикация следующего списка материалов в ЕКРП анонсирована на 20 января.