Президент Израиля принял окончательный вариант “Декларации общей еврейской судьбы”

Декларация основана на пяти ценностях, разделяемых сегодня всеми евреями мира, сообщает информационный ресурс “Вести”.

Президент Израиля Реувен Ривлин принял и одобрил окончательный текст “Декларации нашей общей судьбы” – документа, названного им “дорожной картой к будущему еврейского народа”. Подписание Декларации происходило в рамках виртуального мероприятия Illuminate, посвященного завершению работы над этим документом. Принятие Декларации президентом Израиля произошло в воскресенье, 20 декабря.

За несколько дней до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бени Ганц, мэр Иерусалима Моше Леон, министр по делам диаспоры Омер Янкелевич и депутат кнессета Нафтали Беннет вместе с соучредителем фонда “Генезис” (Genesis Philanthropy Group) Михаилом Фридманом подписали Декларацию на церемонии, состоявшейся в Башне Давида в Иерусалиме. Церемония стала кульминацией светового и звукового шоу, в ходе которого в течение праздника Хануки на стенах Старого города проецировались фотографии участников проекта со всего мира и их пожелания еврейскому народу.

Декларация основана на пяти основных ценностях, разделяемых сегодня всеми евреями, – основополагающих принципах, которые объединяют еврейский народ, несмотря на различия религиозных обычаев, мест жительства, культур и политической принадлежности. Тридцать выдающихся еврейских мыслителей и активистов – представителей различных идеологий, полов, возрастов и языков со всего мира – разработали и представили первоначальный текст Декларации президенту Ривлину в сентябре 2019 года на форуме “Наша общая судьба” в Иерусалиме.

Проект “Наша общая судьба” осуществляется по инициативе фонда “Генезис” в партнерстве с израильским министерством иностранных дел и под эгидой президента Израиля. Проект направлен на то, чтобы помочь глобальному еврейству, не отказываясь от своего многообразия, действовать в соответствии с общими ценностями, работая вместе для построения более светлого будущего для еврейского народа и всего человечества. Организаторы проекта привлекли сотни тысяч евреев всего мира к обсуждению Декларации и глобальных приоритетов еврейского народа, в том числе в рамках многоязычного онлайн-опроса, в котором приняли участие более 130.000 человек. Инициатива получила поддержку более чем 100 крупнейших и наиболее влиятельных международных, национальных и региональных еврейских организаций в мире, представляющих широкий спектр еврейских общин.

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