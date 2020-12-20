Малоизвестные овощи и фрукты: от опунции до амаранта

В глобализованном мире с хорошо развитым сектором туризма и почти всеобщим доступом к интернету очень трудно кого-то удивить малоизвестными продуктами. Тем не менее, утверждают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), существуют редкие, забытые виды овощей и фруктов, о которых многие из нас никогда не слышали.

Забывают о них по разным причинам: меняются тенденции и вкусы, какие-то культуры трудно выращивать, на другие – не выделяется достаточно ресурсов. При этом некоторые из редких овощей и фруктов намного лучше других сортов приспособлены к условиям в определенной стране или регионе, они содержат массу витаминов и питательных веществ и могут стать здоровым дополнением к рациону населения.

Кроме того, редкие культуры обладают высоким коммерческим потенциалом и, если найти для них подходящий рынок сбыта, могут стать источником доходов для небольших фермерских хозяйств.

На фоне стремительного роста населения планеты специалисты ФАО подчеркивают необходимость использования всех доступных продовольственных ресурсов. Наступающий 2021-й год в организации объявили Международным годом овощей и фруктов. Он будет посвящен распространению информации об их питательной ценности и пропаганде здорового образа жизни.

Пять видов овощей и фруктов, о которых вы, скорее всего, не слышали

Опунция или кактусовая груша

Родина опунции – Мексика, но сегодня это растение можно встретить во многих засушливых районах планеты. Опунция не боится засухи, плоды этого кактуса едят сырыми, из них также готовят сироп и варенье. Плоды богаты антиоксидантами и витаминами, особенно витамином C. Перейдя по этой ссылке, вы найдете рецепт нопалитос – блюда из зеленых стеблей кактусовой груши, томатов и лука.

Плоды хлебного дерева

На хлебном дереве растут весьма своеобразные тропические фрукты. Родина этого растения – Океания, всего известно около 120 сортов. Как правило, хлебное дерево начинает приносить плоды на шестом году и сохраняет эту способность на протяжении 50 лет. Зрелые плоды можно есть сырыми, а незрелые – готовить как картофель. Мякоть плода белая, по текстуре похожа на хлеб, по вкусу – на каштан. Она содержит много крахмала и вполне способна заменить в рационе пшеничную муку. Кроме того, согласно народной медицине, мякоть плодов хлебного дерева втирается в кожу для лечения инфекций.

Моринга

В пищу употребляются практически все части этого растения – кора, стручки, листья, семена, клубни, корни и даже цветки. Листья, корни и незрелые стручки моринги едят как овощи. Моринга богата белками, витаминами A, B и C, минеральными веществами, она особенно полезна беременным женщинам и кормящим матерям, а также маленьким детям. Моринга легко переносит засуху. Она произрастает в тропиках и субтропиках по всей планете.

Испанский артишок

Испанский артишок – близкий родственник артишока, традиционный ингредиент блюд испанской, итальянской и южнофранцузской кухни. Его цветы могут использоваться в качестве заменителя сычужного фермента, превращающего молоко в сыр, а листья, как считается, обладают мочегонным действием, улучшают работу желчного пузыря и печени, стимулируют пищеварение. Кроме того, испанский артишок помогает сохранить чистоту окружающей среды: его семена могут использоваться для производства масла, добавляемого в биодизельное топливо.

Амарант

В пищу употребляются и спелые плоды, и зерна этого растения. Кроме того, листья амаранта добавляют в салат или тушат и едят с мясом или рыбой. Зерна амаранта, иногда с добавлением шоколада или риса, – традиционная мексиканская закуска, которая в последнее время набирает популярность в Европе и в Северной Америке. Амарант не содержит клейковины (глютена), богат витаминами и помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и анемии. Если приготовить амарант с баклажанами и картофелем, получится очень вкусное карри.

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