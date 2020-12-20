Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 20 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1944 пациента с COVID-19, выписаны 2282 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрированы 173523 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 151635 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1324 человека с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 8.

За минувшие сутки выполнено 30079 тестов, всего в стране проведено 3778152 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 76372407 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1687304 человека.

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