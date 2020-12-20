«Даже не думаю уезжать». Что рассказала Ольга Хижинкова после освобождения

20 декабря Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток. Она была задержана еще 8 ноября, ее судили по трем эпизодам участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Сразу после освобождения с ней поговорила журналист TUT.BY Александра Квиткевич, которая ранее провела с ней 10 дней в одной камере.



— Расскажи, как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, сейчас очень хорошо, я среди моих друзей. Я не подозревала, что у меня их так много (смеется).

— Как прошли последние три недели?



— Я находилась в камере с девочками, сидевшими по моей статье, после твоего ухода к нам подселили россиянку, которую судили за сториз в Instagram. Ей дали 15 суток (речь о россиянке, которая делилась видео о силовиках в Instagram. — Прим.TUT.BY). Неделю назад у нас в камере отключили отопление, все время дуло из окна. Нам починили кран и унитаз, а потом забрали матрасы, ничем это не объяснив.

Мы спали на полу, стелили на него одеяла и закутывались в одежду. На мне было две майки, два гольфа, три байки — все, что было. У одной женщины из-за этого начался цистит.



— Как тебе объяснили твой внезапный перевод в Жодино (напомним, Ольга практически весь срок находилась на Окрестина, а за пару дней до освобождения ее привезли в Жодино)?

— Никак, просто перевезли. По сравнению с Окрестина Жодино меня приятно удивило. Понятно, что на двух этих объектах одинаково строгие правила, разница лишь в том, что если в Жодино ты не будешь их нарушать, тебя не будут дергать, обижать.

— Не собираешься уезжать из страны?

— Я не хочу. Я хочу тут жить, у меня здесь много друзей, я даже не представляла, насколько много. Я даже не думаю об этом, я люблю свою страну, хочу тут жить и работать.



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