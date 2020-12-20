20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается

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Фото из открытых источников

134-й день протестов против фальсификации прошедших президентских выборов ознаменовался требованием народного трибунала над теми, кто, поправ закон, жестоко подавляет народные выступления за демократические перемены. В первую очередь белорусы недовольны брутальными действиями силовиков в отношении манифестантов. 

МИНСК.

Воскресенье в городе традиционно началось с того, что в столицу подтянулись подразделения силовиков и их спецтехника.

20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается

Минчан это не смутило и они собирались разными по количеству участников группами практически во всех районах города.

20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается

Силовики препятствовали мирным манифестантам. Не обошлось без жестких задержаний.

20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается

Минчане с раннего утра до позднего вечера выходили на улицы города, устраивали дворовые чаепития.

К 19.00 правозащитникам были известны имена 128 задержанных. Список пополняется.

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