20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается

134-й день протестов против фальсификации прошедших президентских выборов ознаменовался требованием народного трибунала над теми, кто, поправ закон, жестоко подавляет народные выступления за демократические перемены. В первую очередь белорусы недовольны брутальными действиями силовиков в отношении манифестантов.
МИНСК.
Воскресенье в городе традиционно началось с того, что в столицу подтянулись подразделения силовиков и их спецтехника.
Минчан это не смутило и они собирались разными по количеству участников группами практически во всех районах города.
Силовики препятствовали мирным манифестантам. Не обошлось без жестких задержаний.
Минчане с раннего утра до позднего вечера выходили на улицы города, устраивали дворовые чаепития.
К 19.00 правозащитникам были известны имена 128 задержанных. Список пополняется.