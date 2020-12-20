20 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается

134-й день протестов против фальсификации прошедших президентских выборов ознаменовался требованием народного трибунала над теми, кто, поправ закон, жестоко подавляет народные выступления за демократические перемены. В первую очередь белорусы недовольны брутальными действиями силовиков в отношении манифестантов.

МИНСК.

Воскресенье в городе традиционно началось с того, что в столицу подтянулись подразделения силовиков и их спецтехника.

Минчан это не смутило и они собирались разными по количеству участников группами практически во всех районах города.

Силовики препятствовали мирным манифестантам. Не обошлось без жестких задержаний.

Минчане с раннего утра до позднего вечера выходили на улицы города, устраивали дворовые чаепития.

К 19.00 правозащитникам были известны имена 128 задержанных. Список пополняется.

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