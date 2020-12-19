Впервые в Беларуси женщина родила после трансплантации комплекса «поджелудочная железа+почка»

Радостное событие произошло несколько дней назад в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске – молодая женщина Марина, которой ранее трансплантировали комплекс «поджелудочная железа+почка», выносила и родила здорового малыша, сообщает Минздрав и отмечает, что молодая мама с пяти лет страдала тяжелым типом сахарного диабета.

Как рассказал директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор Олег Руммо, трансплантация девушке была сделана в 2015 году в 9-й городской клинической больнице Минска (нынешний МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии). Этот вид трансплантации является одним из самых редких в мире и выполняется только пациентам с 1-м типом сахарного диабета, осложненным почечной недостаточностью. Учитывая отрицательное влияние сахарного диабета и почечной недостаточности на жизненно важные органы, средняя продолжительность жизни пациентов на диализе составляет несколько лет. Успешная трансплантация почки и поджелудочной железы повышает продолжительность жизни таким пациентам на десятки лет. С момента трансплантации женщина не нуждалась в инсулине, однако врачи были готовы ко всему, ведь случай в практике единичный.

Директор РНПЦ «Мать и дитя» Сергей Васильев отметил:«В связи с рекомендациями различных специалистов, в том числе и в связи с риском отслойки сетчатки, было принято решение провести операцию кесарева сечения. В результате совместной командной работы мамы и медицинских специалистов двух центров на свет появился замечательный мальчик весом 2 кг 680 г, ростом 48 см, 8/8 баллов по шкале Апгар».

Сейчас и малыш, и мама чувствуют себя удовлетворительно.

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