Реформа ОВД – первый шаг к новым ценностям: НАУ предложило план восстановления законности в Беларуси

Народное антикризисное управление (НАУ), возглавляемое членом президиума Координационного совета Павлом Латушко, представило план по реформе органов внутренних дел нашей страны и поделилось своим видением правоохранительной системы в новой Беларуси, а также объяснило, чем же милиция отличается от полиции.



В настоящее время НАУ констатирует неспособность ОВД исполнять возложенные на них обязанности по поддержанию правопорядка и защите прав граждан. Последние месяцы показали, что сотрудники ОВД руководствуются в своей деятельности приказом, а не законом. Происходят эскалация насилия, репрессии и давление со стороны ОВД на граждан. Преступления в отношении них не расследуются, материалы проверок и следы преступлений уничтожаются, восстановление справедливости не наступает. Нарушаются нормы как международного, так и внутреннего законодательства.

Многие из сотрудников ОВД, для которых подобное положение дел является неприемлемым, загнаны в угол финансовыми обязательствами, контрактами, угрозами личной безопасности со стороны коллег и начальства. Тех, кто отказывается выполнять преступные приказы, преследуют, возбуждают в отношении них уголовные дела по надуманным основаниям.

Внутри системы существует раскол. Честные сотрудники и незапятнанные подразделения всячески стараются избежать причастности к политическим уголовным и административным делам, они осуждают чрезмерное насилие. Они устали от кумовства, безграмотности и беззакония внутри системы. Сотрудники осуждают факт передачи власти и права на насилие «неравнодушным гражданам», факты вмешательства в их деятельность со стороны различных государственных и иных органов.

Сотрудники лишены даже права говорить обо всем этом публично. В стране нет независимого органа, куда они могли бы обратиться за помощью и защитой своих нарушенных трудовых и гражданских прав – они в той же ситуации, что и все остальные белорусы.

В НАУ подчеркивают, что вина за правовой дефолт и все, что происходит сегодня с милицией Беларуси, это не вина граждан и сотрудников органов внутренних дел. Это вина руководства страны, и в первую очередь Александра Лукашенко, который выстроил преступную систему, прекрасно зная, что именно он делает.

В Народном антикризисном управлении считают, что время перемен пришло, и пора реформировать систему правоохранительных органов в нашей стране. В связи с этим Народное антикризисное управление разработало соответствующий план действий.

Основные положения плана НАУ по реформе органов внутренних дел Беларуси таковы.

• Сбор и обобщение международного опыта реформ системы МВД. НАУ подробно изучило как положительный, так и отрицательный опыт реформ и структуру полиции Скандинавских стран, Эстонии, Грузии, Украины, Канады, США и других.

• Создание новой организационной структуры системы ОВД. Это большая и серьезная работа, которая уже ведется.

• Образование профсоюзов сотрудников силового блока.

• Создание независимой от МВД юридической и психологической служб для сотрудников.

• Создание честной и прозрачной системы отбора сотрудников и продвижения по службе.

• Внедрение тренинговой системы быстрой подготовки кадров и системы непрерывного образования сотрудников на базе высшего и других ступеней образования.

• Разработка долго-, средне- и краткосрочных гибких планов реформирования с возможностью корректировки. Уже готовы несколько краткосрочных помесячных вариантов планов реформы на первые 12 месяцев после возвращения власти легитимному правительству.

• Международное сотрудничество.

• Финансовое обеспечение реформы. Стоимость, затраты и источники финансирования будут полностью прозрачны и подотчетны народу и правительству.

• Законопроекты. Необходимо разработать проекты изменений в действующее законодательство для обеспечения исполнения реформы ОВД.

Приоритетные задачи во время переходного периода в сфере ОВД:

1. поддержание правопорядка в стране, создание ситуационного штаба для решения оперативных задач и быстрого реагирования;

2. пресечение уничтожения доказательств противоправных деяний;

3. пресечение побегов и розыск скрывшихся подозреваемых;

4. содействие следственным и иным органам;

5. работа с общественными организациями для немедленного формирования гражданских надзорных органов реформы;

6. завершение формирования бюджета реформы;

7. окончательное формирование состава команды реформы из риск-менеджеров и других специалистов;

8. начало проведения первых этапов реформы.

Кроме того, в НАУ считают, что белорусское общество созрело к тому, чтобы создать профессиональный орган правопорядка, офицеры которого будут защищать свой народ и его права. В связи с этим предложено переименовать белорусскую милицию в полицию. Переименование в полицию – это не просто смена названия. Это первый шаг к новым ценностям и успеху реформы, уверены в Национальном антикризисном управлении.

• Полиция – от греческого «полис», что означает «город» или «поселение». Задача полиции – профессионально защищать город и его население.

• Милиция – от латинского «милиция», означает «непрофессиональный военизированный отряд ополченцев». Титушки, тихари, люди, которым раздали «аэрозольчики», – это как раз отряд ополченцев. Задача милиции – вооруженное сопротивление, исполнение приказа без профессионального понимания своих действий.

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