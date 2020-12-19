Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 19 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрирован 1931 пациент с COVID-19, выписаны 2037 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 171579 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 149353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 1316 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 8.

За минувшие сутки выполнено 29835 тестов, всего в стране проведено 3748073 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 75779478 заболевших COVID-19, умер с этой инфекцией 1677351 человек.

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