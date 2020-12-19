БЖД назначила более 80 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников

Поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск – Друя), Полоцк – Минск, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Гомель – Витебск, Брест – Витебск, Гродно – Минск, Гродно – Кричев – Коммунары, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров на 3 января 2021 года дополнительно назначены поезда в сообщении Минск – Гомель, Гомель – Минск и Витебск – Минск.

Поезд № 686 отправится 3 января из Минска в 12.20 и прибудет в Гомель в 16.55. Обратно из города над Сожем поезд № 685 отправится в 19.23 и прибудет в столицу в 23.50.

Поезд № 665 отправится 3 января из Витебска в 10.48 и прибудет в Минск в 15.08.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.

В связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции Белорусская железная дорога напоминает о важности использования индивидуальных средств защиты органов дыхания и антисептических средств.

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