Жительница Молодечно за час лишилась 26 тысяч долларов

52-летняя молодечненка лишилась всех своих сбережений, которые копила много лет на покупку квартиры. Пропажу денег женщина обнаружила спустя три недели после телефонного разговора с лжесотрудником банка. Милиции она сообщила, что с ее валютной карты исчезли сразу 26 тысяч долларов, рассказали в УВД Миноблисполкома.

Выяснилось, что сотрудник «службы безопасности банка» с женщиной связался через Viber. Мошенник сообщил ей о подозрительных операциях и предложил усилить защиту банковской карты. Дабы у потерпевшей не возникло сомнений в законности махинаций, звонивший продиктовал ее паспортные данные, чтобы сверить их. Ничего не подозревая, женщина сообщила требуемую незнакомцем информацию: она назвала числовые коды из sms-сообщений. По словам мошенника, операции «по защите банковской карты» прошли успешно. После разговора доверчивая горожанка удалила контакт собеседника из мессенджера, безусловно, по рекомендации того же лжебанкира.

Афера открылась, когда женщина решила проверить состояние валютного счета и обратилась в банк. В финансовом учреждении ей ответили, что денежные средства отсутствуют. Тогда она поняла, что стала жертвой киберпреступников.

По оперативным данным, деньги со счета злоумышленники выводили суммами от 1 500 до 2 300 белорусских рублей. В общей сложности через несколько десятков операций было списано чуть более 65 тысяч.

Возбуждено уголовное дело.

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