В редакцию Hrodna.life пришли из МЧС и УВД, но не знали, куда пришли

18 декабря в редакцию Hrodna.life пришел инспектор МЧС с внеплановым мониторингом. С ним были два сотрудника милиции и человек в штатском. Последний оказался идеологическим работником, сообщает сайт издания.



Перед началом разговора инспектор по пожарной безопасности Руслан Стасюк признался, что не знает, в какую организацию они пришли. «Это не проверка, а внеплановый мониторинг», – уточнил он.

Сотрудник МЧС был вежлив. Вопросы возникли к комплектности огнетушителя и подключенному удлинителю. Инспектор посоветовал не использовать электроприборы старше 10 лет, выключать из розетки на ночь кофемашину, попросил проверить паспорт холодильника и напомнил о сроках прохождения инструктажа по пожарной безопасности для сотрудников. По результатам мониторинга пообещали составить рекомендации.

Один из сотрудников милиции, когда заметил, что происходящее снимают на видео, предупредил, что за оскорбительные комментарии в интернете он будет подавать на редакцию в суд.

Неизвестный в штатском оказался сотрудником идеологии исполкома. Какое-то время он стоял молча, потом вышел. Один из милиционеров, Михаил Павловский, уже искал флаг в редакции Hrodna.life в сентябре. Другой милиционер, Андрей Гаврилюк, составлял протокол об административном правонарушении на журналистку Hrodna.life 11 октября.

Проверяющие пришли в редакцию после комплексной проверки магазина патриотических сувениров «Адметнасць», который находится в соседнем помещении.

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