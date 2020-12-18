В Новогрудке погиб рабочий. Не пристегнулся спасательным тросом

По данным следствия, днём 17 декабря 29-летний мужчина выполнял работы по обустройству кровли на одном из строительных объектов в Новогрудке. В это время с поддона на него съехали листы металлопрофиля под воздействием которых он упал вниз с высоты пятиэтажного дома. Местный житель с множественными переломами был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Со слов коллег погибшего, он не был пристегнут страховочным поясом.

Следователем с участием специалиста ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз, изъята необходимая документация.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщил Следственный комитет.

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