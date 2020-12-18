В борисовском УП «Жильё» открыта одна вакансия дровокола

Работу предлагают практически в центре города.

В списке вакансий Борисовского райисполкома появилась довольно редкая для наших дней профессия дровокола с общим средним образованием.

Такого профессионала ищет борисовское УП «Жилье», предлагая за 8-часовой рабочий день 375 рублей, что заметно превышает установленный в Беларуси бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения — 285 рублей 65 копеек.

Работать придется практически в центре города, на улице 30 лет ВЛКСМ в открывшемся, наконец, банно-оздоровительном комплексе.

Как сообщили в УП «Жилье», 375 рублей — это гарантированный минимум, а по результатам работы дровокола возможен пересмотр в сторону повышения денежных выплат. При этом надо учитывать, что комплекс работает в пятницу, субботу и воскресенье, стало быть, два выходных дня у дровокола будут среди недели.

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