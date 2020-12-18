Траты вырастут, доходы — упадут. Минфин представил грустный бюджет-2021

Второй год подряд бюджет в Беларуси планируется дефицитным после шести профицитных лет, причем разрыв увеличится не только с первоначально запланированным уровнем 2020 года, но и, вероятнее всего, с фактическим. Расходы республиканского бюджета вырастут по сравнению с 2020 годом, доходы сократятся. Проект закона о бюджете на 2021 год опубликовал в пятницу Минфин, пишет TUT.BY.

Республиканский бюджет на 2021 год по расходам утвержден в сумме 27,351 млрд рублей (+7,6%) исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 23,304 млрд рублей (минус 4,6%). Размер дефицита республиканского бюджета на 2021 год в сумме 4 млрд рублей (в нынешнем году он менялся с первоначальных 1 млрд до 2,6 млрд рублей, по последним оценкам). Источники его финансирования — остатки прошлых лет и внешние ресурсы, кредиты и размещение госбумаг.

В доходах бюджета Минфин ожидает сокращения поступления налога на прибыль на 40% по сравнению с первоначальными ожиданиями на 2020 год (983 млн рублей), а вот поступления от НДС вырастут на 13% — до 10,4 млрд рублей. Среди неналоговых доходов доходы от использования имущества, находящегося в госсобственности (в основном это дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале), сократятся более чем в 2 раза — до 1 млрд рублей.

В 2021 году планируется резкий, на 30% (до 1,7 млрд рублей), рост расходов республиканского бюджета на здравоохранение. При этом расходы на национальную оборону вырастут на 10,8% — до 1,463 млрд рублей, а расходы на СМИ и вовсе сократятся на 4,9% — до 156 млн рублей.

Напомним, по итогам 10 месяцев Минфин сообщал, что в бюджете ощущается «определенный недобор доходов», и по итогам года недобор составит 2,5−3 млрд рублей. Причиной выпадения доходов стало в числе прочего замедление экономики во втором и третьем квартале в связи с коронавирусной инфекцией, что отразилось на прибыльности организаций.

Кроме того, в первом квартале были «определенные сложности с поставками нефти». Следовательно, есть недопоступление по этим платежам.

Поскольку резкого прекращения пандемии не ожидается, заметного роста поступлений и в начале 2021 года Минфин не ожидает.

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