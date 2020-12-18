«Так будет честно, а значит – правильно»: главный редактор «Брестской газеты» попросил читателей отказаться от подписки на издание

«Дорогие друзья! Уважаемые подписчики! Обращаюсь к вам с очень странной для главного редактора печатного СМИ просьбой. Но ситуация вынуждает. А просьба такая: не подписывайтесь на «Брестскую газету» на первое полугодие 2021 года. Если уже подписались – аннулируйте, пожалуйста, подписку в самое ближайшее время», – написал главный редактор негосударственного издания Виктор Марчук на страницах «БГ».

Он объяснил сложившуюся ситуацию так: в условиях, в которые сегодня пытаются поставить издание, редакция не уверена, что сможет выполнить свои обязательства перед подписчиками. Что касается подготовки бумажной версии газеты к печати, то это, безусловно, будет сделано. Но между редакцией и читателями есть несколько звеньев одной цепи, прежде всего это типография и почта.

«Как показывают последние события, руководители этих предприятий сегодня, мягко говоря, не очень заинтересованы в том, чтобы вы получали «БГ», как и прежде», – отметил Виктор Марчук.

Сомнения по поводу возможности выполнения договорных обязательств «БГ» перед «Белпочтой» обоснованы не зависящими от редакции обстоятельствами, пояснил главный редактор. С января газета не может быть напечатана в «Брестской типографии». Ее руководство решило не продлевать договор с «БГ». Пока вариантов, где могла бы печататься «БГ», у редакции нет.

Дело в том, что печать газет в Беларуси – это особая прерогатива. В общем-то, госмонополия. Лицензии на оказание таких услуг имеют государственные типографии, за крайне редким исключением. А как показывает ситуация с «БГ» и рядом других печатных изданий, в этой сфере законы экономики, рынка, да и просто здравый смысл не всегда работают должным образом. Таковы особенности нынешних белорусских реалий, с сожалением констатирует Виктор Марчук и напоминает: «Брестская типография» в одностороннем порядке изменила время печати тиража «БГ», переместив его начало с 9 утра на 15.00 часов дня. А по договору с «Белпочтой» тираж издания должен быть сдан в участок по обработке и обмену почты по четвергам не позднее 15.00. Оттуда газеты идут в том числе и подписчикам. Но как редакция может сдать тираж газеты в участок в оговоренное в договоре время, если очередной номер в 15.00 только начинают печатать в типографии?

Подписывать с редакцией дополнительное соглашение к действующему договору, предусматривающее перенос сдачи тиража на более позднее время, руководство Брестского филиала «Белпочты» отказалось.

«Сегодня у нас нет гарантий, что в 2021 году подобная практика не повторится. Мы не уверены, что сможем обеспечить выполнение условий, прописанных в договоре с «Белпочтой». А значит, есть реальная угроза применения в отношении редакции «БГ» финансовых санкций, разрыва договора и самое неприятное – невыполнения обязательств перед вами, уважаемые подписчики. В такой капкан уже попала «Народная Воля». Поэтому, взвесив все за и против, мы пришли к решению отказаться от услуг «Белпочты» по подписке на первое полугодие 2021 года. Уведомление об этом мы отправили адресату 17 декабря – в день выхода 51-го номера газеты за 2020 год», – сообщил Виктор Марчук.

Далось такое решение решение редакции, которая наверняка потеряет часть своей читательской аудитории, а с ней часть доходов, нелегко, но было бы еще хуже, если бы по независящим от нее причинам «БГ» не выполнила обязательства перед подписчикам, поэтому она решила поступить таким образом.

«Мы не станем брать деньги, коль у нас появились основания сомневаться в том, что мы их сможем отработать. Даже если эти причины не зависят от нас. Поэтому, если вы уже подписались на месяц, квартал или первое полугодие 2021 года, пожалуйста, аннулируйте подписку в самое ближайшее время. Нам очень жаль, что тем самым доставили вам лишние хлопоты, но мы считаем, что именно так будет честно, а значит – правильно», – обратился ко всем подписчикам главный редактор «БГ».