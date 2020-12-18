Президент норвежской компании Yara: “Порог неприемлемости ситуации на “Беларуськалии” уже пройден”

Сегодня Светлана Тихановская и президент норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер провели онлайн-встречу, на которой обсудили репрессии и условия работы на “Беларуськалии”, сообщает сайт претендента на пост президента Беларуси. Норвежские партнеры следят за ситуацией на предприятии с начала протестов в нашей стране. Yara стала первой западной компанией, публично высказавшейся о нарушении прав рабочих в Беларуси после выборов.



Тихановская выразила благодарность коллективу Yara за твердую позицию и осуждение нарушения гражданских прав рабочих на “Беларуськалии”.

Свейн Торе Холзетер заявил, что в компании разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека. Менеджеры Yara находятся в тесном контакте с руководством Норвегии и трудовыми организациями, а также белорусскими правозащитниками. Представители компании уже дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством “Беларуськалия” – в сентябре и декабре. Холзетер отметил, что “порог неприемлемости ситуации на “Беларуськалии” уже пройден”. Они будут рассматривать новые возможности давления на администрацию предприятия и искать способы помощи бастующим.

С момента начала забастовки в августе на “Беларуськалии” уволили уже 55 сотрудников, рабочие получили в сумме более 330 суток административного ареста. Бастующие находятся под постоянными репрессиями: их задерживают, оказывают давление на самих рабочих и их близких. Тем не менее рабочие активно присоединяются к независимым профсоюзам и отстаивают свои гражданские права.

Норвежская компания Yara является крупнейшим в мире покупателем минеральных удобрений. Беларусь для Yara – одна из девяти стран, где она покупает удобрения.

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