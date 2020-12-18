Председательство в СНГ в 2021 году переходит к Беларуси, сопредседателями будут Узбекистан и Казахстан.

Такое решение принято на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в формате видеоконференции в пятницу.

В 2020 году председателем в Содружестве был Узбекистан.

Кроме того, главы государств утвердили новую редакцию Концепции дальнейшего развития СНГ

Как пояснил председатель Исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что в новая редакция концепции определяет Содружество “как форму сотрудничества равноправных независимых стран, базирующуюся на общности интересов и задач и на взаимном доверии и уважении”.

“Основной целью СНГ, согласно концепции ставится развитие сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, культурной и иных областях”, – сказал он.

Проект концепции фиксирует, что основной задачей СНГ является повышение эффективности его деятельности, в том числе путем обеспечения выполнения государствами взятых обязательств, мониторинга их реализации.

Главное внимание в документе уделено приоритетным направлениям деятельности в СНГ, в числе которых сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, а также укрепление политического и гуманитарного взаимодействия.

“В новых условиях возросло значение сотрудничества в сфере безопасности, борьбы с преступностью, противодействие новым вызовам и угрозам. Объективно в концепции отмечается необходимость дальнейшей совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконным оборотом оружия, наркотических средств, а также с новыми угрозами в сфере информационно-коммуникационных технологий”, – добавил Лебедев.

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