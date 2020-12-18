Пересечение белорусской границы может стать платным

Пересечение границы Беларуси в пунктах пропуска может стать платным. Нужно будет заплатить не более 3 базовых величин.

По словам первого замминистра финансов Дмитрия Кийко, это может случиться, если областным советам депутатов разрешат ввести местный сбор. Он пояснил: речь идет о новом местном сборе за пересечение границы автомобилями в пунктах пропуска, максимальная масса которых не превышает 5 т.

Стоимость пересечения границы в пунктах пропуска не будет превышать трех базовых величин (81 рубль, или 32 доллара).

Поделиться ссылкой:



