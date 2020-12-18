МИД Беларуси о санкциях ЕС: ответные меры уже подготовлены

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сегодня озвучил официальную позицию ведомства на введение Евросоюзом третьего пакета санкций в отношении Минска.

Отвечая на вопрос ТАСС о реакции на решение Совета ЕС, он назвал его совершенно глупым, недальновидным и во всех отношениях ущербным. Глаз заявил, что оно “приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС”.

Представитель МИДа также признался, что “ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны”. Правда, конкретизировать ответ в этой части он не стал.

Глаз отметил, что урегулирование имеющихся разногласий возможно только через открытый, равноправный и взаимоуважительный диалог. “Мы к такому диалогу всегда были и остаемся готовыми”, – заверил он.

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