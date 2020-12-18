Мечты – розовые, кресты – березовые

Слышали о предложении А.Лукашенко придать так называемому Всебелорусскому народному собранию конституционный статус. Это для того, чтобы этому общественному съезду вручить некоторые полномочия, которыми теперь обладает президент. Если иметь в виду, каким образом подбираются делегаты на этот мало кому понятный форум, то я не исключаю, что задуманное может стать реальностью.

Но я хочу заострить внимание читателей не на этом, а на другом – что дали белорусам предыдущие, как их называют, Всебелорусские народные собрания. Проходят они раз в пять лет. Их решения оформляются в резолюции, которые направляются в Администрацию президента, далее – в госорганы. По сути это директивы для исполнения на местах. Но одно дело – их сверстать, другое – выполнить, реализовать. Давайте сопоставим контрольные прогнозные показатели с их фактическими значениями, а заодно оценим качество работы стратегов, которые их обосновывали.

В нижеприведенной таблице отражены темпы изменения основных показателей белорусской экономики за последние две пятилетки (естественно, без текущего 2020 года). Приводятся темпы роста показателей, планируемые на пять лет в виде прогнозного задания, которые, естественно, не глядя одобрялись «всебелорусскими депутатами», и их фактические значения.

Индексы основных социально-экономических показателей Республики Беларусь, %

Показатели Годы: 2011–2015 Годы: 2016–2020 Задание Фактически Задание Фактически (2016–2019) ВВП 162–168 105,9 112,1–115,0 104,2 Производительность труда по ВВП 163–168 110,8 112,8–115.3 108,2 Продукция промышленности 154–160 104,5 110,1–115,0 112,8 Продукция сельского хозяйства 139–145 108,8 112,9–115,0 107,0 Инвестиции в основной капитал 190–197 88,3 112,0–114,9 98,1 Экспорт товаров и услуг 218–222 112,1 121,0–125,0 127,7 Реальные располагаемые доходы населения 170–176 132,8 109,5–116,6 109,6

Сопоставляя приростные проценты заданий и фактические проценты, невооруженным глазом видно, что они отличаются, как небо и земля. Это лишний раз свидетельствует о качестве прогнозирования. Как видно из цифр 2011–2015 годов, составители прогнозных заданий были неисправимыми оптимистами. Приросты пятилетних показателей – все на десятки процентов: ВВП – на 62–68%, производительность труда – на 63–68% и т.п. Явно над чиновниками довлело указание свыше брать более напряженные планы, то есть на все смотреть сквозь розовые очки. Реалии оказались отрезвляющими. В итоге завалены были все напряженные темпы роста. Особенно показатель инвестиций в основной капитал, который вообще имел отрицательную динамику. Без инвестиций, как известно, развиваться весьма затруднительно. Правда, надо отметить, что в этой пятилетке для белорусской экономики провальными получились 2015–2016 годы, когда ВВП страны минусовал во многом под воздействием внешнего фактора: после аннексии Крыма и войны, развязанной в украинском Донбассе, Запад наложил на Россию экономические санкции. А это, естественно, аукнулось и экономике Беларуси.

Получив холодный душ от фактических результатов пятилетки 2011–2015 годов, чиновники экономического блока правительства умерили свой пыл и при составлении прогнозных показателей следующей пятилетки были более реалистичны и больше шли «от земли». Но и точность прогнозирования повысилась до одной десятой процента. Ростовые показатели задания на текущую пятилетку, а это хорошо видно из соответствующих данных таблицы, стали более скромными. Поскольку 2020-й год еще не закончился, вполне можно руководствоваться итогами прошлого, 2019-го, года. Потому как ясно, что итоговые показатели 2020 года будут существенно хуже предыдущего периода. Уже видно по статистике года, что падает ВВП, за три квартала на 16% снизился экспорт, разве что прибавит сельское хозяйство. Сопоставляя измерители темпов роста доходов населения и производительности труда в обеих пятилетках, нетрудно видеть нарушение важной макроэкономической закономерности: производительность труда должна расти опережающими темпами. В доходы населения входят и пенсии. А если взять, к примеру, темпы роста реальной зарплаты, достигнутые в 2019 году, которые составили 124%, и сравнить с таким же показателем производительности труда (108,2%), то хронический дисбаланс в экономике страны становится очевидным.

Таким образом, вполне можно констатировать, не дожидаясь окончания уходящего 2020 года, что задание текущей пятилетки, освященное в свое время очередным Всебелорусским народным собранием, также успешно провалено. Судьба экономических резолюций очередного народного схода, который все время откладывается, предрешена: мечты окажутся розовыми, кресты – березовыми.

Никакое Всебелорусское собрание с подконтрольными депутатами пусть и в новых конституционных одеждах не разрешит политический кризис в стране, не снимет протестную активность населения. Проблемы экономики Беларуси разрешат только новые президентские выборы, проведенные строго по международным стандартам, за которыми последуют серьезнейшие реформы.

Публикация – из № 100 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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