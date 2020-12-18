Кто скрывает преступление?

Нет дня, чтобы кто-то не спросил у меня: так что слышно о расследовании уголовных дел по фактам насильственных похищений Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского?

Прежде чем ответить на эти вопросы, волнующие многих неравнодушных людей, напомню историю трагедий.

Экс-министр МВД Юрий Захаренко был насильственно похищен 7 мая 1999 года. 16 сентября 1999 года при схожих обстоятельствах был похищен заместитель председателя Верховного Совета Виктор Гончар и его друг Анатолий Красовский. Оператор телевидения Дмитрий Завадский пропал по дороге в Национальный аэропорт.

О причастности белорусских спецслужб к похищению политиков было заявлено бывшими следователями прокуратуры Олегом Случаком и Дмитрием Петрушкевичем, а также бывшим начальником следственного изолятора города Минска Олегом Алкаевым.

Сотрудники силовых структур рассказали общественности, что Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского насильственно похитила группа бойцов спецподразделения МВД Беларуси под руководством командира Дмитрия Павличенко, который действовал по указанию председателя Совета безопасности Виктора Шеймана.

Было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения, но следственные органы на протяжении 20 лет расследования так и не предприняли никаких процессуальных действий для задержания подозреваемых в совершении убийства лиц. Уголовные дела были приостановлены в 2019 году в связи с неустановлением лиц, причастных к убийству оппонентов власти.

Не так давно в интервью Deutsche Welle бывший боец СОБРа Юрий Гаравский рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко он участвовал в похищениях и убийствах противников Лукашенко – экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского, поддерживавшего белорусскую оппозицию. Заявил, что убивал Захаренко, Гончара и Красовского лично Дмитрий Павличенко. После того как Юрий Гаравский признал свою причастность к убийствам белорусских оппозиционеров, Следственный комитет Беларуси в декабре 2019 года возобновил предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по факту исчезновения Захаренко, Гончара и Красовского. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь Следственный комитет был обязан проверить данную информацию путем допроса Юрия Гаравского, направив в ЕС следователя прокуратуры, чтобы запротоколировать его показания и принять решение об экстрадиции подозреваемого в Беларусь для привлечения его к уголовной ответственности за соучастие в совершении умышленных убийств оппонентов власти.

Родственникам убитых граждан Следственный комитет не сообщил, что им было сделано для подтверждения или опровержения показаний Юрия Гаравского. Насколько мне известно, правоохранительные органы не обращались с запросом в структуры ЕС о депортации гражданина Республики Беларусь Юрия Гаравского в Беларусь в связи с его участием в тяжком преступлении. Нам, правозащитникам, не поступала информация, что в Беларуси следователи проводили данную проверку, а именно проводили допросы бывших бойцов СОБРа на предмет их участия в похищениях и убийствах оппозиционеров. Журналисты установили имена и фамилии тех, о ком рассказывал Юрий Гаравский, и пытались взять у некоторых из них интервью. Однако все они отказались от комментариев, но вместе продолжают работать на своих местах.

Однако в марте 2020 года представитель Следственного комитета Юрий Варавко приостановил расследование данных уголовных дел, сославшись на то, что не смог установить лиц, причастных к похищениям Захаренко, Гончара, Красовского.

Новое в признаниях Юрия Гаравского – это то, что он назвал себя сообщником преступлений и указал конкретные детали захвата Юрия Захаренко и механизм убийства. Он предоставил подробную информацию о том, где, по его словам, были захоронены тела Захаренко, Гончара и Красовского, и указал ряд других деталей, о которых мог знать только человек, который присутствовал при совершении преступления. Его рассказ вызывает доверие, так как вписывается в общую картину преступления, которое у нас уже было представлено в 2001 году бывшими сотрудниками прокуратуры Случаком, Петрушкевичем и бывшим начальником следственного изолятора Алкаевым.

Раньше у общественности не было такого рода показаний от человека, который предположительно был непосредственно причастен к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского и который подробно рассказал о том, что произошло в день их исчезновений.

Его показания подтверждают с большой долей вероятности, что за этими исчезновениями могут стоять высокопоставленные государственные чиновники Беларуси.

Самый важный момент в показаниях бывшего бойца СОБРа: это не просто умышленные убийства лидеров оппозиции – экс-министра МВД Юрия Захаренко, заместителя Верховного Совета Виктора Гончара, известного бизнесмена, поддерживающего оппозицию, Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского, а преступления против безопасности человечества, осуществленные путем систематических казней без суда, связанных с похищением людей и применением пыток, совершаемых по политическим убеждениям.

Такие действия виновных подпадают под статью 128 Уголовного кодекса Республики Беларуси, по которой предусмотренная высшая мера наказания – расстрел. Сроки давности на данную статью не распространяются.

Сегодня ответственность несут все: и организаторы, исполнители, пособники преступления, и те, кто не предпринимает мер для привлечения к ответственности преступников.

Уголовные дела имеют статус международного контроля за ходом расследования. Напомню, что по ним есть решения Совета Европы, Комитета ООН по правам человека, Рабочей комиссии ООН по недобровольным исчезновениям, резолюции Европейского Союза, ОБСЕ, «Акт о демократии в Беларуси 2004 года», утвержденный Палатой представителей США, документы ряда международных правозащитных организаций, которые ведут мониторинг расследования обстоятельств насильственных исчезновений белорусских политиков.

Это совсем новая информация, международному сообществу надо серьезно отнестись к показаниям Юрия Гаравского и возобновить международное расследование всех фактов насильственных исчезновений белорусских политиков и журналиста.

Дела о насильственных исчезновениях белорусов остаются в приоритете международного сообщества во взаимоотношениях с властями Беларуси. Расследование данных преступлений будет закончено при любой власти, и наказание неотвратимо для тех, кто их совершил.

Олег Волчек, старший следователь прокуратуры (1994–1998), лидер Движения имени Юрия Захаренко «Защитники Отечества», доверенное лицо семьи Ю.Захаренко.

Публикация – из № 100 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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