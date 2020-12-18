Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 18 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрировано 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1919 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 169648 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 147316 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 1308 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 30059 тестов, всего в стране проведено 3718238 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 75075064 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1664765 человек.

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