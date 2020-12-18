Компания Sony отзывает из магазинов игру Cyberpunk 2077

Компания Sonу заявила об отзыве из сервиса PlayStation Store игры Cyberpunk 2077, которая вышла неделю назад.

Релиз игры был одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире, однако после ее выхода появилось множество сообщений о сбоях, проблемах совместимости и недоработках в игре.

В заявлении компании говорится, что SIE (Sony Interactive Entertainment) «стремится обеспечить высокий уровень соответствия запросам потребителя». В связи с этим всем геймерам, купившим Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store, предлагается полное возмещение затрат, а игра будет удалена из магазинов PlayStation «до дальнейшего уведомления».

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