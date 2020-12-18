Голливудский режиссер снял в Бобруйске фильм о еврее, выдававшем себя в годы войны за иранца. Лента выдвинута от Беларуси на «Оскар»

Фильм Вадима Перельмана, рассказывающий о еврее, выдававшем себя в годы войны за иранца, выдвинут от Беларуси на «Оскара».

Фарси во спасение

Действие фильма разворачивается в оккупированной нацистами Бельгии. Главный герой фильма Жиль Кремье — еврей по национальности. Пытаясь спастись от уничтожения в концлагере, он выдает себя за перса. Ситуация осложняется тем, что немецкий офицер Клаус Кох мечтает после войны открыть в Тегеране ресторан. И он требует от Жиля научить его персидскому языку. Узник концлагеря, для того что бы выжить, начинает преподавать немцу вымышленный язык, который выдает за фарси…

Фильм снял Вадим Перельман, американский режиссер, родившийся в семье советского инженера в Киеве. Фильм совместный — росийско-немецко-белорусский. А на днях «Уроки фарси» были выдвинуты от Беларуси на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

Сценарий фильма создан по книге немецкого писателя Вольфганга Кольхаазе «Персидский для капо». Вероятно, этот автор из бывшей ГДР положил в основу своей повести некие реальные факты? Дело в том, что в Беларуси в годы войны имели место случаи, напоминающие отчасти сюжет фильма. Чтобы спасти белорусских евреев — у нас выдавали их за иранцев.

Белорусский Вавилон

Предыстория такова. До войны в Гомеле, Жлобине и некоторых других местах существовали общины ассирийцев (айсоров, атураев). Этот древний народ являлся потомком некогда грозных ассирийцев, создавших могучую империю. В годы Первой мировой войны ассирийцы Османской империи, будучи христианами, подвергались депортации и истреблению вместе с армянами. подняли восстание против османских властей. Но обещанная помощь от царской армии — так и не пришла, и восстание было потоплено в крови. В 1918 году, после ухода русских войск, ассирийцы подверглись резне уже в Иране. В 1933 году избиение ассирийцев произошло в Ираке, якобы за сотрудничество с британцами.

Тогда значительная часть представителей этого многострадального народа бежали в Российскую империю, впоследствии — СССР. Многие из ассирийцев осели в Беларуси. В Гомеле айсоры занимались изготовлением резиновой обуви, у них в железнодорожной школе на улице Сортировочной были даже созданы отдельные национальные классы. При этом значительная часть ассирийцев по-прежнему оставались поданными иранского шаха. В 30-е годы ассирийцев-кустарей объединили в кооперативную артель — сначала она называлась «Труд ассирийца», потом — «Заря Востока». Был также основан «Национальный клуб иранцев», на первомайские демонстрации ассирийцы ходили своей отдельной колонной.

С началом Великой Отечественной войны большая часть ассирийцев уехали в эвакуацию. Однако некоторая часть — осталась и оказалась под оккупационным режимом. Темноволосым и смуглолицым выходцам с Востока, да еще носившим такие «подозрительные» имена, как Шмуил или Раби (ассирийский язык относится к семитским), могли грозить серьезные неприятности от нацистов. Тем не менее, как сообщают старожилы, некоторые ассирийские семьи укрывали у себя белорусских евреев, выдавая их за атураев из Ирана. При этом до войны между ассирийцами и евреями особой дружбы не было.

По легенде, решение выдать несколько еврейских семей за ассирийцев было согласовано лидером гомельской ассирийской общины. Правда, вряд ли они учили оккупантов персидскому или айсорскому языку.

«Персидский» новояз

А какому языку «учил» герой фильма Жиль Кремье немецкого офицера? И имел ли придуманный им «новояз» какое-то подобие с настоящим фарси? Как рассказывает сам режиссер Вадим Перельман, язык для фильма был придуман одним из специалистов МГУ. При чем «по-настоящему» — с определенными грамматическими формами. А что думают об этом сами носители персидского языка?

Об этом мы спросили иранского лингвиста Имана Киминеджада Малая. Иман живет в Тегеране, но неоднократно бывал в Беларуси, участвовал в научной конференции в Гомеле с докладом о параллелях в фарси и белорусском языке. Своих белорусских друзей он просил называть себя «Иваном» или просто «Ваней».

Иман-«Иван» говорит:

— Конечно, выдуманный язык, который используется в фильме, не похож ни на что. В некоторых случаях он напоминает арабский, в некоторых — хинди. Но, разумеется, произносимые там «слова» не имеют смысла. Только одно слово «баба» — «отец», присутствует там из фарси, как это и предписано сценарием.

Это очень древнее слово, первоначально оно означало «господин». Еще в кадре демонстрируется книга на фарси. И она тоже, похоже, является набором персидских букв. Но не сказать, что совсем лишенных смысла — случайным образом они сложились в слова, имеющие в персидском языке матерное значение.

Впрочем, про ненормативную лексику на съемочной площадке мы еще поговорим.

«Беларусвуд» в Бобруйске

Большая часть съемок проходила в Бобруйске. И это — не случайно. Этот крупнейший из районных центров Беларуси имеет богатую историю, и на некоторых его улицах до сих пор застыли тени старого еврейского местечка. Отдельную ауру тут создает Бобруйская крепость. Многие сцены в концлагере сняты именно здесь. Кстати, концлагерь в крепости действительно был — первый раз во время польской оккупации Бобруйска в 1920 году. Кроме этого, крепость часто использовалась как тюрьма еще при российских царях — в ней сидели декабристы, участники восстания 1830-1831 годов, здесь казнили участников революционного движения. А во время революции 1905-1907 годов заключенные солдаты Бобруйского дисциплинарного батальона дважды поднимали восстание. В годы Великой Отечественной войны в Бобруйске было четыре немецких концлагеря.

Виктор Качан, журналист «Бобруйского курьера», участвовал в съемках фильма и рассказал «Могилев.Онлайн» следующее:

— Я участвовал в массовых сценах, которые снимали на территории крепости и в бывших казармах. По сценарию здесь был концлагерь. Растянули колючую проволоку, привели собак — все выглядело очень натурально. Мы ели баланду, спали на деревянных нарах в одной из казарм.

До 90-х годов в Бобруйской крепости находились части 5-й танковой армии Белорусского военного округа. Насколько известно, в советских казармах нар не было, солдаты и сержанты спали на металлических койках. По словам Виктора, нары на съемках были двухярусные и очень старые. Возможно, остались еще от дореволюционного времени? В царской армии спали действительно на нарах с соломой, накрывшись шинелью. Постельные принадлежности выдавались только в гвардии, в армейских частях — лишь после революции 1905 года.

Но вернемся на съемочную площадку, возможно, будущего «оскароносного» фильма. Наш собеседник продолжает:

— Также привели служебных овчарок. Из какого ведомства — я не знаю, но сначала собаки вели себя спокойно. Я их не боялся — у самого собака. Но затем кто-то громко хлопнул ладонью по чемодану. И тут началось! Овчарки словно взбесились и стали бросаться на нас, а кинологи долго не могли их успокоить. Я слышал даже, как они требовали от ассистента режиссера, что бы нас отвели подальше от собак: «Иначе мы их не удержим». А по сценарию заключенных должны прогонять очень близко от лающих собак.

Реквизиты, скорее всего, были от «Беларусьфильма». А вот костюмеры и гримеры — из Москвы. Виктор говорит:

— Это настоящий голливудский проект. Это уже третий фильм, в котором я снимаюсь, но нигде не было такой хорошей организации. На костюмах каждому пришили бирку, чтобы можно было сразу находить перед съемками. Разрешили надевать лагерные робы на свою одежду — ведь дело было осенью, и было довольно прохладно. Хорошо платили, деньги выдавали каждый день. И плюс кормили обедом — что вообще дело невиданное. Да еще давали чай в перерывах.

Но вы знаете — съемки это все равно очень тяжело. Иногда приходилось являться на площадку к 4-5 часам утра. Ведь все 150-200 человек нужно было одеть и загримировать. Гримеры у нас были настоящие профессионалы, работавшие со многими звездами. Даже ногти на руках нам чернили. Потом в ходе съемок ты — весь день на ногах. Много было недовольных. Но что характерно — больше всего жаловались и хуже всего переносили трудности на съемках мужчины. Старушки и подростки легче терпели дождь и холод, чем многие мужики. Даже солдаты, которых один раз пригнали из Василевич играть военнопленных, говорили: «Лучше бы я в наряд сходил, чем тут маяться».

По словам нашего респондента, съемками в основном руководил ассистент режиссера из Украины по фамилии Смоляр. Сам Вадим Перельман находился в отдельной «точке», откуда изредка выходил и одобрял или критиковал работу. Так вот помощник режиссера не редко мог отпустить в адрес массовки и крепкое словечко.

— Но это было не со зла, и нам не было обидно, — говорит Виктор. — Лишь однажды, когда мы, уставшие и промокшие, переодевались, один из костюмеров нарочито громко, чтобы мы могли слышать, сказал: «Не люблю этих белорусов, вечно они медлительные и заторможенные». Но это было только один раз, а так отношение к нам было прекрасное. Даже с тем же переодеванием — было специальное помещение, а на прошлых съемках раздеваться и одеваться приходилось прямо на улице.

Впрочем, на съемках фильма по мотивам повестейАнтона Чехова разрешили брать костюмы домой. Виктор так и возвращался со съемок в платье барина, которого играл. Люди в общественном транспорте, конечно, смотрели на него с любопытством. Но принимали, скорее всего, за приехавшего в Бобруйск из Израиля ортодокса.

«Уроки фарси» снимали очень тщательно. Виктор говорит, что во время съемок прошлых фильмов могли делать 2-3 дубля. А в «Уроках фарси» один эпизод могли ставить полдня, шлифуя все до мелочей. Практически как в старом советском кино.

Что касается главных героев фильма, то они снимались тут же. Но и аргентинец Науэль Перес Бискарят, игравший узника Жиля Кремье , и немец Ларс Айдингер (нацист Клаус Кох) были полностью погружены и сосредоточены на своих ролях. Поэтому особо разговориться с ними не удалось.

Только блогер из «Бобруйского курьера» набрался смелости и приблизился к немецкому «капо». И немного поговорил с ним по-английски, сказал артисту, что он прекрасно играет. Ларс Айдингер, многократный номинант «Лучшего актера» на немецких кинофестивалях, был польщен благодарностью бобруйского ценителя. И улыбнулся в ответ. Главные герои в сценах разговаривают на немецком и французском.

Самому Виктору доводилось общаться с актерами из Германии на съемках фильма «Охота на гауляйтера»:

— Очень простые ребята, один раз даже пошутили: «Если хотите на отдых, то мы вас отправим в Освенцим». Доводилось мне разговаривать и с англичанином. Когда я ему сказал, что наш Бобруйск занял первое место по благоустройству среди районных городов, у него глаза на лоб полезли. Но из европейской политкорректности он виду не подал.

Тем не менее, Бобруйск превращается в настоящий «Беларусвуд». Или — «Бобровуд»? Здесь, кроме уроков «Фарси», снималась уже упомянутый многосерийная «Охота на гауляйтера» и многие другие фильмы.

Очевидно, что Бобруйск стал местом съемок исторических фильмов благодаря своей уникальной крепости. Возможно, экономическая составляющая тоже сыграла роль. Но, вероятно, съемки фильмов про войну на белорусской земле имеют особый смысл еще и на фоне тех страданий и жертв, которые принесли нашей стране нацистская оккупация.

«Уроки фарси» — о человеке и человечности в чудовищных условиях террора и геноцида. Даже в отъявленном нацисте может что-то измениться.

По-персидски слово «жизнь» звучит «зэндэги». С учетом того, что «з» часто меняется на «ж», это еще раз подчеркивает родство наших языков. Но как ее ни называй, а жизнь является самой важной ценностью для всех людей, на каком бы языке они ни говорили — на белорусском, русском, немецком, еврейском или фарси.

Фото: В. Качан

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