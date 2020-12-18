«Черные лебеди» для экономики в 2021 году

Восемь «маловероятных» событий, которые могут нести негативные сюрпризы финансовым рынкам.

Аналитики банка Standard Chartered Plc предупредили инвесторов о недооцененных рисках, которые несет 2021 год.

Глобальный руководитель аналитического отдела банка Эрик Робертсен называет самым большим возможным ударом для экономик задержку в поставках вакцин.

Как ни неожиданно это, но, если демократы получат места в сенате от штата Джорджия, это может неприятно коснуться IT-сектора. Дело в том, что демократы предлагают повышение налогов и изменения в регулировании, касающиеся технологического сектора. Это может обвалить акции компаний технологического сектора. При этом доходность казначейских бондов пойдет в рост.

Есть любопытный сценарий для ситуации, если США и Китай найдут общий язык. Если Китай позволит своей валюте укрепиться, рассчитывая повысить покупательскую способность своих компаний и потребителей, то курс USD/CNY упадет до 6,00, прогнозируют банкиры.

Вариант, когда монетарные и бюджетные стимулы приводят к самому быстрому восстановлению глобальной экономики за столетие, может привести к стремлению инвесторов и трейдеров воспользоваться ростом цен на активы, вложиться в медь и другие металлы. В результате медь подорожает на 50%, прогнозируют в Standard Chartered.

Еще одна угроза — раскол в ОПЕК. Если экспортеры нефти откажутся придерживаться квот на добычу, альянс ОПЕК потерпит крах. В результате цены на нефть обрушатся до 20 долларов за баррель.

А что будет, если надежды на бюджетные стимулы Европы (нулевые процентные ставки ЕЦБ) не оправдаются? В результате к середине года евро подешевеет к доллару до 1,06 дол..

В свою очередь, если министр финансов США отказывается от политики сильного доллара, можно ждать, что доллар подешевеет на 15%.

Дефолты по долгу на развивающихся рынках и понижения суверенных рейтингов вполне вероятны на фоне волны корпоративных дефолтов, которые постепенно накроют и финансируемые государством компании. В результате ко II кварталу акции развивающихся рынков падают на 30%, и год для них становится худшим с 2013-го, предрекают банкиры.

А если президент США Джо Байден уйдет в отставку? Почему нет? Глава Белого дома вполне может быть обескуражен неспособностью преодолеть разногласия между республиканцами и демократами, а также ростом протестов и социальной напряженности. Тогда его место займет вице-президент Камала Харрис. Это будет означать резкую коррекцию американских компаний, расширение кредитных спредов и падение доллара, считают в Standard Chartered.

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