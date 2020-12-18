10 лет назад началась «арабская весна» – самое мощное движение против авторитаризма в современной истории. Посмотрите фотографии, объясняющие, что тогда произошло и чем закончилось

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Протестующие в городе Хама в Сирии. Июль 2011 года Moises Saman / The New York Times / Scanpix / LETA
Протестующие в городе Хама в Сирии. Июль 2011 года Moises Saman / The New York Times / Scanpix / LETA

Портал Meduza в фотографиях рассказывает о том, что такое “арабская весна” и к каким последствиям она привела.

17 декабря 2010 года к зданию администрации тунисского города Сиди-Бузид подошел 26-летний торговец фруктами по имени Мухаммед Буазизи. В руках у Буазизи была канистра с бензином. Бензин молодой мужчина вылил на себя, а затем с криком: «Как, по-вашему, я могу заработать на жизнь?» — чиркнул спичкой.

Причиной поступка Буазизи были взятки, которые вымогали у него местные чиновники и полицейские за торговлю без лицензии. Его товар конфисковали. На лицензию у него, как и у большинства его коллег, не было денег.

Проблемы, с которыми столкнулся Буазизи, были типичны не только для граждан Туниса, но и большинства его соседей по арабскому миру: безработица, в первую очередь среди молодежи, острое социальное неравенство, а также коррумпированные, авторитарные и при этом бессменные правящие режимы. Президент Зин аль-Абидин Бен Али и его клан, к примеру, правили Тунисом с 1987 года. Первоначально эти режимы, как правило, довольно неплохо справлялись с модернизацией, но потом захлебывались в ней: население в благоприятных условиях росло быстрее, чем экономика.

Уже на следующий день после самосожжения Буазизи, 18 декабря, в его родном городе начались протесты, оказавшиеся предвестием революции не только в Тунисе, но и во многих соседних странах. В стычках с полицией тунисские протестующие быстро начали брать верх. Президент Бен Али пытался все исправить — отправил правительство в отставку, объявил досрочные выборы, пообещал разобраться с коррупцией и даже посетил в больнице умирающего от ожогов Буазизи, — но было поздно. Вскоре ему пришлось бежать в Саудовскую Аравию.

Так Тунис показал гражданам соседних государств не только то, что автократии более хрупкие, чем кажутся, но и методы, с помощью которых их можно свергать — или, по крайней мере, добиваться от них серьезных уступок. В первую очередь это активное использование для координации действий соцсетей с хештегами, а также интернет-мессенджеров.

В итоге «арабская весна» успела в той или иной степени затронуть два десятка государств, привести к череде революций, свержений правительств, нескольким гражданским войнам и международным интервенциям. Формально единого итога у нее нет: где-то власти начали проводить реформы (например, в Кувейте, Иордании или Алжире), где-то усилились позиции умеренных или радикальных исламистов (например, в Египте, Сирии, Ливии и Йемене). Два самых тяжелых случая — Сирия и Ливия, где протесты переросли в полноценные гражданские войны. Волнений не избежали даже самые преуспевающие государства региона вроде Саудовской Аравии. В таких государствах их итогом обычно становились те или иные компромиссы с протестующими — даже со стороны, казалось бы, самых авторитарных и устойчивых режимов (что, конечно, не мешало им жестко подавлять сами протесты).

Для лидеров арабских стран итоги «весны» тоже часто оказывались диаметрально противоположными. Ливийский лидер Муаммар Каддафи был свергнут и убит в придорожной канаве, президент Сирии Башар Асад с помощью России остался у власти. А вот президент Египта Хосни Мубарак после свержения в 2012 году получил пожизненный срок за расстрел протестующих, но уже в марте 2017 года его оправдали, и бывший президент вышел на свободу.

Такими же разноречивыми оказались общие оценки итогов «весны» — от констатации провала демократизации арабского мира, на которую многие надеялись, до напоминаний, что сами методы протеста теперь в той или иной форме используют по всему миру — от участников акций против Александра Лукашенко в Беларуси до активистов Black Lives Matter в США.

Внимание! В материале присутствуют фотографии насилия и гибели людей.

Тунис

28 декабря 2010 года. Через десять дней после начала протестов в Тунисе президент страны Бен Али посетил в больнице Мухаммеда Буазизи, с самосожжения которого началась «арабская весна». Еще через неделю Буазизи скончался, его похороны привели к новой волне демонстраций Tunisian Presidency / AP / Scanpix / LETA
28 декабря 2010 года. Через десять дней после начала протестов в Тунисе президент страны Бен Али посетил в больнице Мухаммеда Буазизи, с самосожжения которого началась «арабская весна». Еще через неделю Буазизи скончался, его похороны привели к новой волне демонстраций
Tunisian Presidency / AP / Scanpix / LETA
14 января 2011 года. Протестующие избивают полицейского в столице Туниса в день отставки президента Бен Али Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA
14 января 2011 года. Протестующие избивают полицейского в столице Туниса в день отставки президента Бен Али
Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA
18 января 2011 года. После бегства Бен Али власть в Тунисе захватили военные Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA
18 января 2011 года. После бегства Бен Али власть в Тунисе захватили военные
Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA
20 января 2011 года. Полицейские останавливают протестующих на улицах столицы Туниса. Несмотря на то, что победа революции не сразу принесла стране демократию, в итоге Тунис стал единственным стабильным демократическим государством в арабском мире Christopher Furlong / Getty Images
20 января 2011 года. Полицейские останавливают протестующих на улицах столицы Туниса. Несмотря на то, что победа революции не сразу принесла стране демократию, в итоге Тунис стал единственным стабильным демократическим государством в арабском мире
Christopher Furlong / Getty Images

Ливия

24 февраля 2011 года. Протестующие в Бенгази со старым флагом Ливии, запрещенным в правление Каддафи. Оно началось в 1969 году Ed Ou / The New York Times / Scanpix / LETA
24 февраля 2011 года. Протестующие в Бенгази со старым флагом Ливии, запрещенным в правление Каддафи. Оно началось в 1969 году
Ed Ou / The New York Times / Scanpix / LETA
11 марта 2011 года. Повстанцы рядом с городом Рас-эль-Ануф в Ливии приветствуют бомбардировки НАТО. Они были одобрены Совбезом ООН, причем Россия и Китай воздержались, но не стали голосовать против Tyler Hicks / The New York Times / Scanpix / LETA
11 марта 2011 года. Повстанцы рядом с городом Рас-эль-Ануф в Ливии приветствуют бомбардировки НАТО. Они были одобрены Совбезом ООН, причем Россия и Китай воздержались, но не стали голосовать против
Tyler Hicks / The New York Times / Scanpix / LETA
4 сентября 2011 года. Повстанцы на авиабазе Бир-Дурфан в Ливии после удара по ней авиации НАТО Carl de Souza / AFP / Scanpix / LETA
4 сентября 2011 года. Повстанцы на авиабазе Бир-Дурфан в Ливии после удара по ней авиации НАТО
Carl de Souza / AFP / Scanpix / LETA
16 сентября 2011 года. Артиллерия противников Каддафи наносит удар на окраинах ливийского города Сирт. В первые недели гражданской войны у правительственных сил было явное преимущество, но благодаря военной поддержке НАТО повстанцы смогли переломить ход боевых действий Asmaa Waguih / Reuters / Scanpix / LETA
16 сентября 2011 года. Артиллерия противников Каддафи наносит удар на окраинах ливийского города Сирт. В первые недели гражданской войны у правительственных сил было явное преимущество, но благодаря военной поддержке НАТО повстанцы смогли переломить ход боевых действий
Asmaa Waguih / Reuters / Scanpix / LETA
20 октября 2011 года. Убийство бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Кадр из видео, снятого повстанцами. После его гибели вооруженное противостояние — теперь между бывшими противниками Каддафи — так и не прекратилось Reuters TV / Reuters / Scanpix / LETA
20 октября 2011 года. Убийство бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Кадр из видео, снятого повстанцами. После его гибели вооруженное противостояние — теперь между бывшими противниками Каддафи — так и не прекратилось
Reuters TV / Reuters / Scanpix / LETA

Судан

Июль 2011 года. Беженцы из Южного Судана в Кении празднуют провозглашение независимости своей страны. Единый Судан стал самостоятельным государством в 1956 году, но в южной его части довольно быстро началось вооруженная борьба против контроля северных кланов. По итогам двух гражданских войн в январе 2011 года в Южном Судане прошел референдум, на котором подавляющее большинство высказалось за независимость. Эти события не были полноценной частью «арабской весны», но при такой внешней обстановке властям Судана было трудно противостоять решению южан Simon Maina / AFP / Scanpix / LETA
Июль 2011 года. Беженцы из Южного Судана в Кении празднуют провозглашение независимости своей страны. Единый Судан стал самостоятельным государством в 1956 году, но в южной его части довольно быстро началось вооруженная борьба против контроля северных кланов. По итогам двух гражданских войн в январе 2011 года в Южном Судане прошел референдум, на котором подавляющее большинство высказалось за независимость. Эти события не были полноценной частью «арабской весны», но при такой внешней обстановке властям Судана было трудно противостоять решению южан
Simon Maina / AFP / Scanpix / LETA

Йемен

21 января 2011 года. Демонстрация в Сане, столице Йемена с призывами к отставке президента Али Салеха, который правил страной с 1990 года. До этого север и юг в течение нескольких десятилетий были самостоятельны, и южане составили ядро протестующих. Большую роль в протестах сыграл религиозный раскол (55% населения — сунниты, 45% — шииты), а также радикальные исламистские группировки Mohammad Huwais / AFP / Scanpix / LETA
21 января 2011 года. Демонстрация в Сане, столице Йемена с призывами к отставке президента Али Салеха, который правил страной с 1990 года. До этого север и юг в течение нескольких десятилетий были самостоятельны, и южане составили ядро протестующих. Большую роль в протестах сыграл религиозный раскол (55% населения — сунниты, 45% — шииты), а также радикальные исламистские группировки
Mohammad Huwais / AFP / Scanpix / LETA
27 мая 2011 года. Йеменские солдаты присоединились к протестующим на улицах Саны. Вскоре после этого Салех бежал в Саудовскую Аравию, где в следующем году формально сложил полномочия Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA
27 мая 2011 года. Йеменские солдаты присоединились к протестующим на улицах Саны. Вскоре после этого Салех бежал в Саудовскую Аравию, где в следующем году формально сложил полномочия
Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA
Март 2011 года. Раненые протестующие в Сане, столице и крупнейшем городе Йемена. Уже в первые недели йеменской революции протесты превратились в бои с полицией и войсками. Позже все обернулось полномасштабной гражданской войной, которая, по сути, не закончилась до сих пор Muhammed Muheisen / AP / Scanpix / LETA
Март 2011 года. Раненые протестующие в Сане, столице и крупнейшем городе Йемена. Уже в первые недели йеменской революции протесты превратились в бои с полицией и войсками. Позже все обернулось полномасштабной гражданской войной, которая, по сути, не закончилась до сих пор
Muhammed Muheisen / AP / Scanpix / LETA

Египет

28 января 2011 года. Протестующие в облаке слезоточивого газа в Каире. Хосни Мубарак правил Египтом с 1981 года, его режим считался одним из самых стабильных в регионе Amr Abdallah Dalsh / Reuters / Scanpix / LETA
28 января 2011 года. Протестующие в облаке слезоточивого газа в Каире. Хосни Мубарак правил Египтом с 1981 года, его режим считался одним из самых стабильных в регионе
Amr Abdallah Dalsh / Reuters / Scanpix / LETA
Февраль 2011 года. Бои между противниками и сторонниками президента Мубарака на площади Тахрир в Каире. Эта площадь стала одним из главных символов «арабской весны» Goran Tomasevic / Reuters / Scanpix / LETA
Февраль 2011 года. Бои между противниками и сторонниками президента Мубарака на площади Тахрир в Каире. Эта площадь стала одним из главных символов «арабской весны»
Goran Tomasevic / Reuters / Scanpix / LETA
11 февраля 2011 года. Протестующие празднуют отставку Мубарака в Каире. Он объявил об уходе от власти меньше чем через месяц после начала протеста Dylan Martinez / Reuters / Scanpix / LETA
11 февраля 2011 года. Протестующие празднуют отставку Мубарака в Каире. Он объявил об уходе от власти меньше чем через месяц после начала протеста
Dylan Martinez / Reuters / Scanpix / LETA
Май 2015 года. Бывший президент Египта Хосни Мубарак в суде во время апелляции на пожизненный приговор за убийство протестующих во время «арабской весны», вынесенный ему в 2012 году. В 2017 году вину за гибель протестующих переложили на исламистов, Мубарак был освобожден, а в феврале 2020-го умер в Каире AFP / Scanpix / LETA
Май 2015 года. Бывший президент Египта Хосни Мубарак в суде во время апелляции на пожизненный приговор за убийство протестующих во время «арабской весны», вынесенный ему в 2012 году. В 2017 году вину за гибель протестующих переложили на исламистов, Мубарак был освобожден, а в феврале 2020-го умер в Каире
AFP / Scanpix / LETA

Сирия

23 марта 2011 года. Начало сирийской революции в городе Даръа на юге страны. Протесты в Даръа были подавлены, но вскоре революция разрослась и переросла в гражданскую войну Hussein Malla / AP / Scanpix / LETA
23 марта 2011 года. Начало сирийской революции в городе Даръа на юге страны. Протесты в Даръа были подавлены, но вскоре революция разрослась и переросла в гражданскую войну
Hussein Malla / AP / Scanpix / LETA
Апрель 2011 года. Волна протестов докатилась до столицы Сирии Дамаска AP / Scanpix / LETA
Апрель 2011 года. Волна протестов докатилась до столицы Сирии Дамаска
AP / Scanpix / LETA
16 августа 2011 года. Сирийские солдаты с портретом президента Башара Асада в городе Дейр-аз-Зор, который они отбили у противников режима AFP / Scanpix / LETA
16 августа 2011 года. Сирийские солдаты с портретом президента Башара Асада в городе Дейр-аз-Зор, который они отбили у противников режима
AFP / Scanpix / LETA
Март 2012 года. Сирийские повстанцы в городе Идлиб на севере Сирии Rodrigo Abd / AP / Scanpix / LETA
Март 2012 года. Сирийские повстанцы в городе Идлиб на севере Сирии
Rodrigo Abd / AP / Scanpix / LETA
Октябрь 2012 года. Снайперы повстанцев на окраине крупнейшего города Сирии Алеппо. Бои за многомиллионный город продолжались до декабря 2016 года, когда он после крупнейшего за всю войну сражения полностью перешел под контроль Башара Асада Javier Manzano / AFP /
Октябрь 2012 года. Снайперы повстанцев на окраине крупнейшего города Сирии Алеппо. Бои за многомиллионный город продолжались до декабря 2016 года, когда он после крупнейшего за всю войну сражения полностью перешел под контроль Башара Асада
Javier Manzano / AFP /
Декабрь 2013 года. Жители одного из районов Алеппо, занятого повстанцами, смотрят на руины дома, оставшиеся после бомбардировки правительственными войсками Wasim Al-Halabi / Reuters / Scanpix / LETA
Декабрь 2013 года. Жители одного из районов Алеппо, занятого повстанцами, смотрят на руины дома, оставшиеся после бомбардировки правительственными войсками
Wasim Al-Halabi / Reuters / Scanpix / LETA

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