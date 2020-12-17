В Лепеле одна девушка откусила другой палец — они поспорили из-за внешности

Конфликт двух девушек в Лепеле, начавшийся со спора о внешности, завершился травматической ампутацией фаланги пальца у одной из лепельчанок.

Драка в одном из кафе райцентра произошла в ночь с субботы на воскресенье, 13 декабря. Там отдыхали две компании, в одной время проводила 27-летняя девушка, в другой — 28-летняя.

Пути лепельских красавиц пересеклись в 3:30 в фойе заведения. Одна из них отпустила едкие замечания по поводу внешности другой. Вспыхнула потасовка в ходе которой одна из девушек цапнула другую зубами за руку и в результате откусила ей фалангу пальца.

В кафе пришлось вызвать «скорую» и наряд милиции. Пострадавшую увезли в больницу, а ее более удачливую соперницу — в милицию. Как позже установили эксперты, обе девушки были изрядно пьяны, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

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