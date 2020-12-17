Указами русских царей и Лукашенко. Как «Погоня» закрепилась на гербах белорусских городов

Национальный герб «Погоня» стал государственным в Великом Княжестве Литовском еще во второй половине XIV века. TUT.BY рассказывает, на гербах каких белорусских городов он сохранился до сих пор и как этому помогли российская императрица Екатерина II, ее правнук, император Александр II, местные краеведы и Александр Лукашенко.



Первое изображение «Погони» датировано 1330 годом. Тогда был заключен договор между Полоцком и Ригой, на котором стояла печать полоцкого князя Наримонта-Глеба. На ней был изображен всадник, повернутый в левую сторону, с мечом. Всадник с мечом на фоне геральдического щита был на печатях Ягайлы и Витовта. Именно с тех пор «Погоня» начала считаться официальным символом Великого Княжества Литовского.

В массовом сознании национальный герб четко связан еще с двумя периодами — временами БНР (1918), когда он был признан государственной символикой, и первыми годами существования независимой Беларуси. Ведь именно в 1991—1995 годах «Погоня» вместе с бело-красно-белым флагом являлись государственными символами независимой Беларуси.

На первый взгляд, «Погоня» была востребована лишь в периоды, когда национальная идея находилась на подъеме, а ее носители приходили к власти. Но это не так. Под запретом она находилась лишь во времена СССР. А в Российской империи и даже в независимой Беларуси была представлена на гербах городов. Ниже расскажем вам о судьбе «Погони» на примере населенных пунктов, на чьих гербах она сохранилась.



Верхнедвинск

В 1772-м состоялся первый раздел Речи Посполитой, в состав которой входила и Беларусь. Восточная часть нашей страны попала в состав России. Спустя некоторое время возникла Полоцкая губерния (позже Полоцкое наместничество), а спустя девять лет (в 1781-м) императрица Екатерина II подписала указ о гербе Полоцка (его изображение вы можете увидеть выше):

«Щит разрезан надвое: в верхней части онаго в золотом поле Российской империи половина Государственного герба, двуглавого орла, а в нижней части в серебряном поле старый Полоцкий герб: на коне воин, держащий в правой руке саблю, а на левой руке надетый красный щит с двойным на оном крестом. Герб Государственный, поставленный над гербом Полоцким, означает подданство в России сего города с принадлежащими к Полоцкому наместничеству городами» (цитата по «Полному собранию законов Российской империи»).

Поскольку другие города этого наместничества «употребляли только знамена этого конного воина, как и город Полоцк, и различались одним цветом знамен своих», то они получили одинаковые гербы. Эти гербы различались лишь цветом щитов.

Речь о 10 городах. Это Динабург (теперь Даугавпилс), Люцин (теперь Лудза) и Режица (теперь Резекне) — ныне Латвия; Велиж, Невель, Сураж и Себеж — ныне Россия; Дрисса (Верхнедвинск), Витебск и Городок (Беларусь).



Разумеется, в советское время все города получили другие гербы. Например, Полоцку «подарили» изображение красно-зеленого цвета, на котором можно увидеть спокойного всадника («Погоне» уже никуда не надо было мчаться) и «часть зубчатого колеса стального цвета, реторты, до половины заполненной нефтью».



После распада СССР от этого изображения отказались. Теперь у того же Полоцка другой герб, на нем изображен корабль. И в этом есть логика. Скорее всего, на первом городском гербе Полоцка, который существовал с конца XV или с XVI века, присутствовало изображение трехмачтового судна.



После распада СССР «Погоня» вернулась на гербы российских городов Велижа, Невеля и Себежа.



А вот Верхнедвинск предсказуемо отказался от верхней части герба. Новый образец герба был утвержден в 2002-м — на нем изображена только «Погоня».



Кстати, герб города изображен и на его флаге (указ о флаге и гербе города в 2011-м подписал Александр Лукашенко). Так что «Погоня» закрепилась на нем девять лет назад.



Витебская область

«Погоня» была известна в Витебске издавна. В XIV веке город вошел в состав Великого Княжества Литовского. В любом случае с 1500 года серебряный рыцарь на серебряном коне с золотой сбруей украшал червленый барочный щит герба Витебского воеводства.

В 1781-м Екатерина II учредила герб Витебска с изображением «всадника в полосатом, красно-белом поле». А в 1856-м император Александр II подписал указ об учреждении герба Витебской губернии: «В червленом поле серебряный всадник в вооружении, с поднятым мечом и круглым щитом; седло на серебряном коне червленое, покрытое трехконечным золотым, с лазуревой каймою, ковром. Щит увенчан Императорской короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентою».



В наше время белорусы вернулись к традиционной символике. Современный флаг и герб Витебской области были учреждены указом президента в 2009 году.



Лепель

В середине XIX века в Российской империи стали разрабатывать местные гербы. Поэтому российские геральдисты направили на места запросы.

В 1849-м городская дума доложила Витебскому генерал-губернатору, что «сведений никаких об усвоении герба городу Лепелю нет». А вот из других городов восточной Беларуси прислали рисунки с их гербами, существовавшими с XVI века, где был изображен всадник (то есть речь шла о «Погоне»). Этим городам оставили их исторические гербы, а Лепелю в 1852-м придумали новый. Он был похож на полоцкий, поскольку Лепельский уезд был образован из части бывшего Полоцкого воеводства.



В 2009 году город получил свой герб, созданный на основе старого. Вот его официальное описание (указ подписал Александр Лукашенко):



— Герб города Лепеля представляет собой французский щит, в красном поле которого изображен серебряный всадник в доспехах, держащий в правой руке над головой меч, в левой — щит с шестиконечным крестом. Герб венчает золотая городская корона с тремя зубцами.



Могилев

На гербе Могилева «Погоня» появилась еще в 1661 году. Тогда шла война между Москвой и Речью Посполитой. Город был оккупирован. Но могилевчане подняли восстание и вырезали вражеский гарнизон. За это король Ян Казимир даровал Могилеву герб: «в голубом поле 3 серебряные башни; в открытых воротах средней — рыцарь, вооружённый мечом; вверху, над воротами, на круглом красном щите (шильде) — всадник».

После присоединения Беларуси к России изображение «Погони» ненадолго заменили двуглавым орлом. А в 1781-м Могилев получил новый герб: «ездец на коне в красном поле». То есть на герб снова вернулась «Погоня».



В 2005-м Могилев получил современный герб (указ подписал президент Беларуси).



Речица и Гомельская область



В XVI веке Речица получила Магдебургское право, которое в числе прочего давало право на самоуправление. Скорее всего, именно тогда город получил свой герб. Как он выглядел, точно неизвестно.

Скорее всего, на нем была «Погоня». Тем более что в 1566-м Речица стала центром повета. А по Статуту ВКЛ каждому повету была дана печать с изображением национального герба.

Как бы то ни было, в XIX веке российские геральдисты отправили запрос и относительно герба Речицы (как это делали относительно Лепеля). Минское Депутатское дворянское собрание описало им его так: «В горном поле — изображение двухголового российского орла, а в дольном — двухроговая хоругва с «Погоней».

Поскольку описание было очень лаконичным, чиновник, отправлявший запрос, засомневался и оставил в верхнем поле листа вопросительную запись: «Когда утвержден? Справиться в архивах». Ответ на этот вопрос так и не был найден. Тем не менее в 1845-м император Николай I официально утвердил герб города:

— Щит разделен на две половины: в верхней половине помещен губернский герб, а в нижней, в белом поле, распущенное в левую сторону двухконечное знамя розового цвета, у которого нижний конец несколько длиннее верхнего; на знамени виден всадник в латах, сидящий на коне, обращенном в правую сторону; в правой руке всадника обнаженный меч, а на левой руке надет круглый щит, на котором изображен двойной крест.

В 2001 году современные белорусские власти вернулись к старому варианту герба, разумеется изменив его. О том, какие тогда кипели страсти, можно лишь догадываться. Например, белорусский историк Сергей Рассадин заявлял на страницах «Звязды» (публикацию цитирует местное издание):

— Очевидно, что в любом случае как данный герб 1845 года сам по себе, так и любой другой, разработанный на его основе, неизбежно будет вызывать ассоциации и с ныне действующим гербом Литовской Республики, и с бывшим гербом Республики Беларусь. Ясно, очень желательно было бы не давать никакого повода для подобных ассоциаций.

Рассадин предлагал взять за основу печать Минского дворянского губернского собрания, где «Погони», разумеется, не было. Но его не поддержали ни коллеги-геральдисты, ни, что самое важно, депутаты местного городского Совета. «Погоня» официально вернулась на городской герб в 2002 году. В 2005-м указ об этом подписал Александр Лукашенко.



Герб Речицы вошел и в герб, и на флаг Гомельской области, которые были утверждены указом президента в том же 2005-м.



Резюмируем: с XIV века, когда было зафиксировано употребление «Погони», этот герб стал без преувеличения национальным. Это понимала даже российская администрация, которая сохранила «Погоню». Не видели в нем проблему и действующие власти: уже в нулевые годы (и даже в начале десятых) указы за подписью Александра Лукашенко официально закрепили «Погоню» на гербах белорусских городов.

Поэтому особенно удивительно слышать сейчас фразы о фашистской символике. Да, поправят меня, эти обвинения звучат в адрес национального бело-красно-белого флага, а не «Погони». Но ведь флаг был создан на основе герба, на протяжении всего XX века эти символы шли рядом.

— Флаг — производное от герба. Проще говоря, это схематичная передача цветов герба. «Погоня» (на алом поле серебряный всадник, вооруженный мечом) имеет два цвета — алый (геральдический «красный») и серебряный (геральдический «белый»), — объяснял TUT.BY историк Сергей Емельянов.

Как известно, бело-красно-белый флаг появился лишь в 1917 году: все дело в том, что в давние времена первичным символом был именно герб. В европейских странах распространение государственных флагов (за некоторыми исключениями) происходило в XIX — начале XX века, рассказывал историк.



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