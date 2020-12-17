Суд постановил сохранить тело Марадоны ради ДНК

Суд в Аргентине постановил, что тело скончавшегося 25 ноября легендарного футболиста Диего Армандо Марадоны должно быть сохранено на случай, если потребуется установить его отцовство, сообщает Football.by со ссылкой на Reuters.

Адвокаты Марадоны настаивали на том, что образцы ДНК футболиста уже существуют, однако судья тем не менее запретил кремацию его тела в будущем.

У бывшего нападающего “Наполи”, “Барселоны” и сборной Аргентины есть пятеро официально признанных им детей. Кроме того, еще шестеро настаивают на отцовстве Диего Армандо.

Как известно, Марадона не оставил посмертного завещания и, согласно законам Аргентины, наследство размером в 40 миллионов долларов будет распределено между всеми его детьми в равной степени.

Напомним, Марадона скончался от проблем с сердцем. Позже он был похоронен в пригороде Буэнос-Айреса.

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