Спецпосланник Папы Римского приехал в Минск на встречу с Лукашенко

Спецпосланник Папы Римского Клаудио Гуджеротти прибыл в Минск и встретится с Александром Лукашенко.

“Клаудио Гуджеротти снова в Минске. В Минск Гуджеротти приехал как спецпосланник Папы Римского Франциска. Сегодня архиепископ встретится с Александром Лукашенко”, – говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала “Пул первого” в четверг.

Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Беларуси до 2015 года.

Как сообщалось, в начале ноября во время вручения верительных грамот новым апостольским нунцием в Беларуси Анте Йозичем Александр Лукашенко призвал католическую церковь играть конструктивную роль в белорусском обществе и подтвердил готовность к углублению взаимодействия с Ватиканом.

Это заявление Лукашенко прозвучало после его критики в адрес лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, который, по словам Лукашенко, “ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну”. Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Ранее Кондрусевич заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли “нечестно”.

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